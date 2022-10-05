學生投訴化學課太難 紐約大學教授「被不續聘」

紐約大學有機化學教授瓊斯(右)因授課嚴格，遭部分學生投訴校方，而後被解聘，事件傳出，引起對校方負評。(Getty Images、取材自維基百科)

紐約大學 有機化學教授瓊斯(Maitland Jones Jr.)因今年春季修課學生多人向校方投訴，抱怨他授課太難，致他們考試成績太差，而遭院長決定秋季學期起不再續聘；消息傳出，挺瓊斯教授的師生譁然，紐約時報4日指出，本個案值得校方深思。

瓊斯教授現年84歲，著有厚1300頁的「有機化學」教科書，目前已印到第五版；教學時較不強調死記硬背，而著重於解決問題；他素孚盛名，教授本學科數十年，曾因授課而獲獎，也曾被譽為紐約大學最酷教授。

成績難看／不利轉攻醫學 院

但今年春季學期，校園剛由新冠疫情 解封，班上350名學生中82人期末投訴他，指瓊斯授課太難，害他們得分難看；有機化學這門課很受看重，很多想轉攻醫學院的學生夢想因此泡湯。

瓊斯教授為自己的評比標準辯護；他2007年由普林斯頓大學退休後，以一年一聘任教於紐約大學，連年取得續聘；但秋季本學期開始，大學多名院長決定不再聘用他。

校務人員曾想安撫學生，重評他們的分數，甚至可以回溯取消修課；化學系主任塔克曼(Mark Tuckerman)稱准許回溯而取消修課，是院長破例，僅此一次；化學系大學部學務長華特斯(Marc Walters)曾把情況向瓊斯教授彙報，但院長仍決定：秋季不再續聘瓊斯。

教授反彈／院長傷教學品質

校方對學生投訴的處理，引發化學系教職人員抗議；不少支持瓊斯教授的學生也義憤填膺，寫信支持教授。化學系教授阿羅拉(Paramjit Arora)表示，院長顯然以最低標準來處理，想討好學生，以便學生對校方只說好話。

紐時認為，本個案值得研究，校方該處理Z世代大學生的壓力：很多學生碰到新冠疫情，心理及求學受影響，仍待調適，校方應不應該減輕他們的壓力？學生投訴教授，講壞話的增多，校方該如何因應？學生對以合約任教、不受終身職保護的教授，是否影響力太大？最後是有機化學該教多深？

理學院長賈巴達茲(Gregory Gabadadze)本學期開學前以瓊斯的表現不再符合對教師們的要求為由，決定不續聘他，院長目前拒絕受訪；化學系教授們反彈，致函賈巴達茲及其他學院院長，認為開此例有傷教學自由，削弱教學品質；瓊斯教授本人也認同這一點，但他表示不想再教了，很快就要徹底退休，只希望別的教授別碰到這種事。