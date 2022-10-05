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就業市場降溫 8月職缺減110萬 醫護工作少最多

編譯彭尚興／綜合4日電
圖為洛杉磯舉辦招聘會。(美聯社)
圖為洛杉磯舉辦招聘會。(美聯社)

8月全國勞動市場共有1010萬個職缺，較前月減少了110萬個，創下2020年4月以來最大降幅，顯示目前全美經濟有點降溫，4月當時全美經濟正遭受第一波新冠疫情的衝擊；而目前的情形則顯示，就業情況在不斷升高的利率下正逐漸降溫。

聯準會(Fed)從3月以來已經將利率從近乎0%調升到3.25%，目標是希望將通膨壓低到2%。

根據勞工部4日公布的職缺及勞工流動率調查報告，今年以來工作機會已經五度出現減少，但總數仍連續14個月維持在1000萬以上，平均每一名失業人口有1.7個工作機會，比7月時的兩個職缺稍微減少了一些，同時被遣散的勞工人數也處於低點。整體而言，勞動市場供給與需求的比率還是維持在歷史平均值以上。

專家預測，就業市場供過於求的緊俏情勢，將促使聯準會更加放心大膽採取積極的貨幣緊縮政策。

「儘管不斷走高的利率和通膨，以及較弱的企業和消費者信心，稍微抑制了就業市場活動，但整體還算健康，」穆迪信用評等機構(Moody's)資深經濟學家蘇菲亞·克羅佩琪(Sophia Koropeckyj)指出，「所以我們預期聯準會還沒準備停手。」

就行業別分析，醫療照護和社會扶助類的職缺減少了23萬6000個，遠超過其他職業類別。其他服務業和零售貿易業的缺額也分別減少了18萬個3000和14萬3000個。另外，金融、專業技能和餐旅休閒業的工作機會也都出現萎縮情形。

值得注意的是，醫療照護和休閒產業目前的勞動力仍未恢復到疫情爆發之前的水準，職缺卻不斷減少，讓經濟學者不禁懷疑，除了高漲的借貸成本以外，背後是否還有其他的因素。花旗集團(Citigroup)分析師薇洛妮卡·克拉克(Veronica Clark)認為，「職缺的短少反映出醫療照護機構越來越習慣於在人力不足的情況下運作，而放棄增加人手。」

勞工部 就業 利率

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