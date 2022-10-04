被告誹謗遭求償13億 挺川「枕頭哥」上訴最高院遭駁

川粉「枕頭哥」林德被投票機公司控告誹謗求償13億元，他上訴最高法院3日遭到駁回。（路透）

枕頭公司MyPillow執行長林德(Mike Lindell)遭「多明尼恩投票 系統」(Dominion Voting Systems)求償13億元，林德主張應阻止訴訟進行，一路上訴到最高法院，但高院3日在新審期的第一天即將該案駁回，代表該投票機製造商的求償訴訟可以繼續。

林德是知名的前總統川普 支持者及2020年大選舞弊論信奉者，因為反覆宣揚Dominion的投票機受到操縱，使得計票結果有利於拜登，讓Dominion於2021年2月指控林德誹謗，求償13億元。

國家廣播公司(NBC)報導，林德主張應阻止Dominion的訴訟進行的理由，是最高法院在1964年的判決中確立的「真實惡意原則」(Actual malice)，即基於言論自由，對政府或官員的言論應出於惡意或對真實性魯莽以待，方能成立誹謗官司。

林德的律師團隊主張，林德是「真實相信」他的主張，因此不應有「惡意」的問題，況且Dominion是在輔助國家的選舉事務，應該屬於公共實體而受到1964年的判決保障。

該判決讓公眾人物以誹謗指控他人的難度大增；但是林德的主張從華府 聯邦地區法院到最高法院，一直被法官打回票。

2020年大選舞弊論沒有得到任何檢調或司法機構認可；與林德的律師說法完全相反，Dominion主張，林德根本自知投票機受到操控的說法是錯誤的，卻依然故我。

對投票機有關大選舞弊論的指控引申出多起法律訴訟，林德指控Dominion及另一間投票機製造商Smartmatic誹謗，此訴訟於今年5月遭到華府聯邦地院駁回。

Dominion還指控川普的律師朱利安尼(Rudy Giuliani)與席妮‧鮑威爾(Sidney Powell)誹謗，兩人同樣也曾主張應阻止訴訟進行但被駁回；此外，Dominion還與Smartmatic一起控告福斯新聞(Fox News)等立場保守的媒體。