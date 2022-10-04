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內州不「藍」了？民主黨憂拉丁裔選民不去投票

記者顏伶如／綜合報導
內華達州向來被視為藍州，但今年拉丁裔選民為抗議經濟低迷選擇不出去投票，可能導致內華達州翻盤。（美聯社）
內華達州向來被視為藍州，但今年拉丁裔選民為抗議經濟低迷選擇不出去投票，可能導致內華達州翻盤。（美聯社）

為了幫民主黨候選人拉票，內華達州「廚工工會」(Culinary Workers Union)會員上周在拉斯維加斯東區勞工階級社區裡沿路敲門拜票時，發現許多民眾根本不開門，某些民眾雖願意開門卻趁機大吐苦水，埋怨著「民主黨把經濟搞砸，還指望我投下一票嗎？」

形容自己為保守派基督徒的55歲廚師岡薩雷茲(Miguel Gonzalez)說，向來都是投票給共和黨，但他說：「民主黨現在所做的每一件事情，我都無法茍同。」

紐約時報報導分析，內華達州是「藍州」的說法，如今彷彿是海市蜃樓。在登記選民之間，民主黨員已成少數，過去十年民主黨的勝選都只是微幅領先。今年期中選舉，民主黨在內華達州恐將慘敗，讓共和黨有機會拿下參議院多數席次。內華達州聯邦參議員馬斯多(Catherine Cortez Masto)的連任選舉，被評估為所有民主黨現任參議員裡選情最不樂觀的席次之一。民主黨籍內華達州州長希索立克(Steve Sisolak)連任選舉同樣面臨重大挑戰，民主黨三個聯邦眾議員席次則可能全軍覆沒。

拉丁裔投票動態風向球

內華達州向來被民主黨人視為全國拉丁裔選民投票動態的風向球，美國史上第一位拉丁裔女性聯邦參議員馬斯多就是來自內華達州；不過，國家廣播公司(NBC)報導分析，距離期中選舉只剩一個多月的此時，內華達州民主黨員卻發現惡夢情境正在真實上演，也就是拉丁裔民眾不願出門投票。

報導指出，內華達州民主黨地方黨部從挨家挨戶拜訪到電話拜票、街頭訪問得知，愈來愈多拉丁裔選民反應說，這次選舉不打算投票。報導指出，兩黨競選團隊主管均表示，許多拉丁裔民眾因為對經濟狀況不滿，對後疫情時期的就業市場感到失望，導致對期中選舉興趣缺缺，其中不乏長年支持民主黨的鐵粉。

支持馬斯多連任的「索莫斯政治行動委員會」(Somos PAC)主席莫拉列斯( elissa Morales)便說，狀況嚴重「讓我擔心到夜不成眠」。「索莫斯政治行動委員會」已經投注數百萬元為馬斯多推出英語、西班牙語競選廣告。

莫拉列斯說，接下來的觀察重點在於，拉丁裔選民今年是否願意投票，如果拉丁裔民眾投票踴躍，「我們在內華達州就能獲勝」。

莫拉列斯表示，與選民實際接觸發現，拉丁裔民眾並沒有出現想要改投共和黨的猶豫不決態度，而是明確表示會繼續投給民主黨，或反應說這次將不會出門投票。

內華達州是2020年大選的決戰州之一，拜登總統在內華達州僅以3萬3000票領先前總統川普。國家廣播公司報導分析，拉丁裔選民在內華達州是左右勝負結果影響最大的族群，如果民主黨想要保住目前的聯邦參議員席次，進而保住參院多數席次，在拉丁裔選票當中就要獲得三分之二的得票率。

民主黨 內華達州 投票

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