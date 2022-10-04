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國會暴動開審／守誓者領袖被控叛亂 曾說：後悔沒帶步槍

編譯陳韻涵／綜合3日電
「守誓者」創辦人羅茲被聯邦檢方控訴「陰謀煽動叛亂」罪名，3日開庭審理。（美聯社）
「守誓者」創辦人羅茲被聯邦檢方控訴「陰謀煽動叛亂」罪名，3日開庭審理。（美聯社）

極右派民兵團體「守誓者」(Oath Keepers)創辦人羅茲(Stewart Rhodes)和四名參與去年國會暴亂的守誓者相關人士策畫「武裝叛亂」案，3日開庭審理；聯邦檢察官3日表示，羅茲等人被控「陰謀煽動叛亂」罪名，這是司法部對國會暴亂暴徒提出的最嚴重指控。

助理檢察官內斯特勒(Jeffrey Nestler)告訴陪審團，羅茲及黨羽準備「開戰」，阻止國會認證拜登勝選的大選結果，試圖讓敗選的前總統川普繼續掌權；內斯特勒形容守誓者宣稱國會攻擊為勝利，並在拜登勝選獲確認後持續謀策計畫。

內斯特勒在開場陳述中說：「他們的目標是採取各項必要手段，阻止政權合法轉移，包括拿起武器對抗美國政府；他們圖謀武裝叛變，撼動美國民主基石。」

檢察官試圖證明，守誓者的行動並非一時興起，而是早在2020年11月就開始準備推翻拜登勝選的結果，並在2021年1月6日找到機會行動。

羅茲參考20多年前民眾阻止南斯拉夫總統就任的起義行動，逐步規畫阻止政權和平轉移的步驟，並在2020年11月把詳盡計畫傳給追隨者並聯繫其他組織，包括川普盟友史東(Roger Stone)的「史東之友」(Friends of Stone，簡稱FOS)。

2020年11月7日，羅茲私訊FOS告知他動身前往華府準備可能的「行動」，可以見面談；內斯特勒表示，當年12月，羅茲的措辭變得更加暴力和急切，國會暴亂後，羅茲被祕密錄到「唯一後悔便是應帶步槍」的說詞。

美聯社報導，羅茲等人是國會暴亂被捕的數百人中，第一批被控陰謀煽動叛亂受審的被告，這項南北戰爭時代的罕見控罪可處最高20年徒刑。

司法院上次以陰謀煽動叛亂罪名定罪被告是在近30年前，但今年底將以此罪名審理至少兩個團體。

此案被告辯護律師團指控檢察官從訊息和影片中擷取單方論證，政府無證據證明被告策畫攻擊國會。

羅茲的律師林德(Phillip Linder)表示，當事人單純到場表態，守誓者只是準備好並等待川普下令，但川普最終並無指示。

林德說：「羅茲當天無意傷害國會，羅茲沒有暴力意圖，政府所言全錯。」

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