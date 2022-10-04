美台國防會議 王信龍：中國若攻台 必先斷台外援

美台國防工業會議連續三天在維州里奇蒙市舉行，台灣國防部 軍備副部長王信龍3日發表專題演說，他表示，可預見俄烏戰後，俄羅斯威脅能力降低，中國勢力擴張，加劇印太乃至全球安全環境惡化，需提高警覺應對中國崛起，協力合作戰略圍堵中國。

中國首切斷台與國際聯繫

王信龍提到3處可合作面向，首先，美台加強分享預警情資，希望與友盟整合無人機電子訊號情報，共同發展反制中國無人機侵擾。其次，為應對中國的反介入作戰和海上封鎖，台灣應建立戰爭儲備能量與後勤需求備份，確保糧食、油料及彈藥充足。最後，俄烏戰前雙方出現大規模網路攻防，影響烏國政府、金融機構運作乃至民心穩定；若中國對台發動攻擊，必先侵駭通信、網路及海底電纜等關鍵基礎設施，並攻擊台灣軍隊指管通情系統，製造台灣社會恐慌，切斷台灣與國際通聯管道，阻止台灣爭取外援，使台灣無法實施三軍聯合作戰。

未來戰場「預警短 作戰快」

王信龍表示，未來戰場景況是「預警時間短、作戰節奏快」，除了台灣要加強防護關鍵基礎設施，整合指管系統外，還希望能和美國建立資訊分享管道，強化軍事互通性及指管通資強偵監的鏈結性，以有效反制中國軍事行動。

此外，王信龍表示，期盼對美軍購項目能如期如質交裝、能和美國進行資通電交流演練、與民主國家建立戰略溝通平台及後備動員交流機制、爭取台灣參與聯合海空演訓、台美科研人員共同合作或開發生產與技術協助、情資分享情報，與軍備交流等。

王信龍表示，俄羅斯侵略烏克蘭造成平民無辜傷亡，嚴重危害世界和平秩序，使台海安全成為關注焦點；若民主台灣受侵略，整個印太地區、乃至全球安全都將受到巨大衝擊。

美台國防工業會議2日到4日將於維吉尼亞州州府里奇蒙市舉行，今年最重要的議題，是拜登 政府的新軍售政策。台灣派軍備副部長王信龍與會，拜登政府有國防部和國務院 官員發表演說。據了解，五角大廈代表為印太事務首席副助理部長羅伊爾，國務院則是政軍局區域安全與武器移轉辦公室主任克雷西。

國務院10年來首次派員與會

國務院自2011年起未再派員參與美台國防工業會議，至今已經超過10年；過去國務院代表以東亞局為主，曾有亞太副助卿或台灣科長與會，今年由負責軍售事務的政軍局派代表在會中演說；此外，美國在台協會主席莫健也將與會。

相較國防部去年由負責東亞事務副助理部長莫夯達斯出席，五角大廈今年與會層級略微提高至印太事務首席副助理部長羅伊爾。羅伊爾目前在負責公布對台軍售項目的國防安全合作局的網站上仍是副主任。

由於今年發生台海危機和俄烏戰爭，令本次會議格外受到矚目。美台商會會長韓儒伯表示，今年最重要的議題將是拜登政府的新軍售政策，美台商會依然高度關注政策限制和對台灣長期國防造成的傷害。

台海安全研析中心主任梅復興表示，拜登政府去年9月成立老虎小組全面檢討對台軍售政策，國務院政軍局今年3月對國防業者簡報後，政府部門和產業界就不再有進一步溝通，產業界自然不高興，預料會藉機交流。

以美國軍火商集團為主要背景的美台商會，固定在每年秋天舉行美台國防工業會議，邀集美台的業者與官員透過三天兩夜的閉門會議，交換對軍購和台灣安全構想的意見。

根據美台商會的議程，安排台灣國防部、國民黨駐美代表黃介正、五角大廈和國務院官員演說；還安排烏克蘭經驗、台灣國防規畫轉型、訓練後勤與維持，及嚇阻與韌性共五場研討會，均為閉門會議。