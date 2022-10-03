砸窗、恐嚇…國會議員憂選前「暴力升級」

期中選舉臨近，國會兩黨許多成員遇到愈來愈多的恐嚇、暴力威脅和肢體對峙，他們或是被尾隨跟蹤，或是有人持槍登門騷擾，或是住家被破壞。人們擔憂，隨著國會議員在家鄉與選民接觸展開競選，他們遭遇的恐嚇和威脅還會增多。

緬因州國會參議員蘇珊·柯林斯(Susan Collins)家中窗戶被砸碎；華盛頓州國會眾議員 普拉米拉·加亞帕(Pramila Jayapal)被一名男子持槍堵在家門口大聲叫嚷；一個男子在紐約皇后區國會參議員歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez，AOC)家外的咖啡館等候與她對峙，迫使她不斷更換住宿地點，並尋求警方24小時保護。

共和黨 的柯林斯表示：「如果有國會參議員或眾議員被殺，我不會感到驚訝。恐嚇者開始是電話騷擾謾罵，現在轉化成暴力威脅行動。」

國會警察的統計顯示，前總統川普2016年當選至2021年的五年間，針對國會議員的威脅增多逾10倍，達9625起。由於安全隱患增大，許多議員利用自己的公務活動費和競選資金來保護安全，去年初以來的花費超過600萬元。

西語裔、非裔和亞太裔等少數族裔的國會議員面臨的威脅尤其嚴重，他們的安全費用比白人平均多出1萬7500元。民主黨人的安保費 比共和黨人多9000元，參與調查國會暴動的眾院調查委員會成員比其他人平均多5000元。

最常受到川普攻擊的國會眾議員麗茲·錢尼(Liz Cheney)的安保費比任何共和黨眾議員都多，自國會暴動以來逼近7萬元。非裔民主黨國會眾議員柯莉·布希(Cori Bush)曾接到死亡威脅，她的安保費近40萬元，為國會眾院最多。

作為國會僅有的兩名非裔參議員之一，喬治亞州的民主黨人華諾克(Raphael Warnock)的安保費將近90萬元，國會參院第二高的是共和黨人克魯茲(Ted Cruz)的近60萬元。

許多國會議員表示，隨著威脅增多和日趨暴力，他們在華府和家鄉都感到無能為力。

AOC是最易受攻擊的國會眾議員，她的辦公室每天接到大量威脅訊息，比眾院議長裴洛西等人都多，她每天建一份有威脅者照片的文檔，以便識別和舉報，2021年以來的安保費超過12萬元。AOC表示，在有人對她威脅兩年半後，國會警察才加強了對她的保護。