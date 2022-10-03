前柯林頓政治顧問：喜萊莉主打溫和派 擬2024再戰大選

前民主黨總統選人柯林頓日前批評拜登總統的邊界政策，被認為有意以中間溫和派的立場，2024再戰一次。(美聯社)

前總統柯林頓 (Bill Clinton)執政期間的白宮 政治顧問、如今改投效前總統川普的選舉顧問莫里斯(Dick Morris)2日接受廣播電台節目訪問時說，前國務卿喜萊莉 ‧柯林頓(Hillary Clinton)少見的批評拜登總統「開放邊境」(open borders)政策的缺失，透露著她可能於2024年第三度挑戰總統大選。

莫里斯是柯林頓擔任阿肯色州州長期間的政治顧問，柯林頓1992年贏得總統大選之後，莫里斯也成為白宮政治顧問。2012年總統大選時，莫里斯支持共和黨候選人羅穆尼(Mitt Romney)。莫里斯目前擔任川普選舉顧問。

莫里斯2日接受WABC電台「凱茲圓桌會議」(The Cats Roundtable)節目主持人凱茲馬提德斯(John Catsimatidis)專訪時說，拜登施政表現差強人意，讓喜萊莉‧柯林頓看到再度問鼎白宮的機會，打算在2024年主打「溫和派」(moderate)路線，爭取選民支持。

莫里斯說，過去曾為比爾‧柯林頓擬訂的選舉攻略，如今已被喜萊莉‧柯林頓拿來運用。他表示，從柯林頓伉儷近來發言可以看出，他們都察覺到美墨邊境危機持續惡化，兩人的談話基調與民主黨進步派出現明顯對比。

喜萊莉‧柯林頓日前接受MSNBC新聞頻道專訪時，批評共和黨籍佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)出動專機將無證移民載到麻州瑪莎葡萄園(Martha's Vineyard)釋放的作法。但她在訪問中也坦承，「沒有人想要開放邊境」。

曾是柯林頓總統的貼身選戰策士莫里斯認為，喜萊莉有意代表取再戰2024。(Getty Images)

莫里斯說，柯林頓上周接受有線電視新聞網(CNN)主持人札卡利亞(Fareed Zakaria)專訪時也說，美國能接收多少無證移民，「人數是有限制的」。柯林頓在訪問中也說，如果無證移民人數超過，恐讓美國社會受到嚴重破壞。

莫里斯分析，從柯林頓伉儷各自談話可以看出，「我看到越來越多跡象都顯示，喜萊莉肯定再次參選」。他說，喜萊莉‧柯林頓這次參選將定位為「溫和派」候選人。

至於喜萊莉‧柯林頓何時可能宣布參選，莫里斯則說，她會等到期中選舉過後才公布消息。他說，屆時喜萊莉‧柯林頓將在民主黨內主張，「左派害我們失去參眾兩院多數，如果我們2024年繼續推派偏左路線的候選人，到時候連白宮都將輸掉。我是唯一能拉回中間路線的人，為我們大家帶來勝利的機會」。