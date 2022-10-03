選情緊繃 國會參眾議員紛紛「回防」選區

國會已進入期中選舉熱戰，國會議員都結束立法工作，趕回選區競選連任。圖為民主黨眾議員8月底倡議「降通膨法案」。(美聯社)

距11月8日期中選舉僅一個多月，聯邦眾議員均返回選區賣力競選，民主黨 想保住微弱多數，共和黨 想奪回四年前失守的眾院 ；無黨派選情分析家多認為共和黨可望拿下多數席次，但民主黨最近民調數據大幅改善，在一些要改、補選選區的表現，甚至好到出乎意料，兩黨都認為自己勝券在握。

華爾街日報(WSJ)2日報導，民主黨目前在眾院有220席，共和黨212席，3席開缺，意味共和黨只要多斬獲屈指可數的席次，就在眾院翻盤；兩黨目前攻防的議題，在經濟面臨的挑戰、墮胎權及前總統川普。

現任議員們受訪談到自己競選策略，指挨家挨戶拜訪選民、掃街遍及整個選區、與對手辯論取勝，最為重要。堪薩斯民主黨籍眾議員莎莉絲·德維茲(Sharice Davids)指出，很多選民根本沒與現任國會議員親身互動、交談的經驗，自己會沿門挨戶，拜訪重畫過的自己選區。

11月投票的期中選舉正緊鑼密鼓展開，婦女墮胎權意外成為民主黨吸取婦女選票的議題，讓民主黨認為仍居優勢，繼續掌握眾院。圖為支持墮胎選擇的妮基．松得特6月在最高院外舉牌提票大家「11月要投票」(美聯社)

共和黨則砲轟民主黨造成過去一年造成由汽油到生鮮果菜萬物俱漲，幾近年犯罪率大增，跟2020年民主黨進步派放話削減警方預算有關，去年民主黨推出1兆9000億元的新冠紓困配套案，把經濟炒得過熱，助長通膨；另外，民主黨沒能克服邊境無證客大增的問題。

共和黨猛攻拜登總統執政拙劣；拜登最近民調雖有起色，認可度由7月的38%來到42%，但還是算低；共和黨提出「對美國承諾」(Commitment to America)當競選主軸，矢言打擊通膨、增加警力，還保證「保護未出生孩子的性命」，意指將為禁止墮胎而戰；共和黨眾議員大多簽署好議案，保證禁止全國懷孕15周女性墮胎。

民主黨指出，最近在阿拉斯加、紐約兩州的補選獲勝，象徵勢頭在民主黨這一邊；另外最近立法大勝，致力於氣候變遷、降低健保成本、把半導體製造業帶回美國、改善供應鏈卡堵；民主黨把共和黨打成太極端，靠攏川普，另外辯論墮胎權對己方有利。

11月投票的期中選舉正緊鑼密鼓展開，有的州已開始投早投票。圖為在明州的的選民9月23日投票。(美聯社)

民主黨人憂 恐失眾院

很多民主黨人私底下承認，已做好失去眾院多數的心理準備，但認為還有勝算；眾院多數黨領袖侯耶爾(Steny Hoyer，馬里蘭州)指出，很多本來不被看好的一線同仁會保住席次，他預測民主黨能保住微弱多數。