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卸任前離別之語曝光 歐巴馬：川普若連任就麻煩大了

編譯郭宣含／綜合2日電
圖為川普（左）2016年當選後前往白宮，拜會歐巴馬。(Getty Images)
圖為川普（左）2016年當選後前往白宮，拜會歐巴馬。(Getty Images)

彭博引述新公布文件報導，前總統歐巴馬2017年1月卸任前私下告訴記者，他不擔心繼任者川普擔任一屆總統，但萬一川普擔任兩屆總統，歐巴馬擔心政治規範的持續性會受到破壞。

在川普2017年1月17日參加就職典禮前三天，歐巴馬會晤記者進行不供發表的私下臨別對話；記者基於基本規範從未公開這段對話，但司法部為回應媒體依「資訊自由法」(FOIA)所提要求而公布部分文件，包括白宮該次會議紀錄的副本。

「我覺得四年還行。」歐巴馬當時表示：「情況會有點麻煩，但我們可以快速擺脫並恢復原狀。但(川普若做)八年會產生問題，我擔心長期下去，某些規範會瓦解或開始崩壞。」

歷任總統通常會和記者進行私下談話，但這類對話副本鮮少遭公開。

歐巴馬當時與記者相談近90分鐘，談話主題包括他為軍人雀兒喜‧曼寧(Chelsea Manning)洩漏機密文件減刑，並稱「曼寧不該面臨35年刑期」；歐巴馬也表示，國家安全局(NSA)前外包雇員史諾登(Edward Snowden)洩漏美國監看公民一事，「說明科技相關的部分問題。」

不過彭博指出，歐巴馬對共和黨和川普的評論似乎格外有先見之明。歐巴馬卸任後的辦公室拒絕對此談話評論，川普發言人則尚未回應。

歐巴馬2017年表示：「我認為川普與馬來西亞開發商和沙烏地阿拉伯王儲的互動形塑出他的外交觀，他的觀念就是『我要去全球各地做交易，可能再提告一些人。』」歐巴馬說，但這並非基層對川普的期待。

歐巴馬也談到共和黨的「意識形態毫不連貫」，並稱「他們不懂他們代表的價值。」

「讓共和黨團結的事情就是反對我、反對那群貶低他們、只會助長民怨的自由派怪人。」歐巴馬分析：「槍枝等諸多議題讓他們產生一種『這些傢伙跟我們不一樣，他們不喜歡我們，行事也跟我們不同』的感覺，另外讓人擔心的情況顯然還包括一些種族議題。」

歐巴馬表示，川普上任後他最擔心的事就是執法政治化，他當時建議記者屆時應密切關注司法部是否有基於政治動機而展開的調查與起訴。

歐巴馬 川普 共和黨

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