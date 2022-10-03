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食品不再缺貨 但供應鏈危機仍在 大折扣難復返

太陽能社區離重災區僅12哩 挺過風災沒停電

記者顏伶如／綜合報導
聖卡洛斯島上被強風掃成一堆的遊艇(見圖)，損失慘重。但是位於佛州西南部的巴考克牧場，受損程度輕微。(歐新社)
聖卡洛斯島上被強風掃成一堆的遊艇(見圖)，損失慘重。但是位於佛州西南部的巴考克牧場，受損程度輕微。(歐新社)

有線電視新聞網(CNN)報導，位於佛羅里達州西南部的巴考克牧場(Babcock Ranch)，是百分之百仰賴太陽能發電的小鎮，這次安然度過伊恩颶風(Hurricane Ian)考驗，不但沒有斷電，而且設施受損程度相當輕微。

當地居民葛蘭德(Anthony Grande)說，因為擔心颶風威脅，三年前從邁爾斯堡(Fort Myers)搬到巴考克牧場。他說，在佛州西南部住了將近19年，2004年經歷查利颶風(Hurricane Charley)，2017年也碰過厄瑪颶風(Hurricane Irma)，目睹過強烈颶風的威力。

58歲的葛蘭德受訪時說，選擇落腳巴考克牧場的原因在於，房地產開發商在受到氣候變遷威脅越來越嚴重的佛州，決定以抵抗氣候變遷的復原力做為建案首要重點，讓房舍有能力面對頻頻打破紀錄的風暴潮(storm surge)、強風以及暴雨等挑戰。

巴考克牧場與邁爾斯堡雖然只有12哩距離，但從面對氣候變遷的因應對策來看，兩者之間有著天壤之別。

巴考克牧場以「美國第一座太陽能發電小鎮」封號自居，70片太陽能板為當地社區2000戶住家供電。相較之下，佛州絕大多數電力來自導致地球暖化的天然氣發電。

巴考克牧場街道經過縝密規畫，洪水來襲時道路會淹水，住宅則可躲過一劫。道路兩旁的園藝設施也有排洪效果，電力及網路管線則深埋地底以避免風災。包括葛蘭德在內的居民，則在自家屋頂加裝太陽能板及電池系統，為了萬一停電加強防備。

伊恩颶風來勢洶洶，挾帶風速每小時100哩以上強風以及破紀錄風暴潮，邁爾斯堡與拿波里(Naples)均有嚴重災情，佛州共有260萬民眾無電可用。然而，巴考克牧場卻沒有停電。

葛蘭德說：「遇到強烈颶風時將會如何，這次結果真的超乎我們的預期。」

68歲的巴考克牧場居民丘爾潘寧(Nancy Chorpenning)表示，這次經驗足以做為案例，「因為伊恩颶風直接經過我們這邊」。她說：「我們一直有水可用，有電，還有網路，我們可能是佛州西南部唯一的幸運兒。」

颶風 佛州 氣候變遷

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