不怕颶風？生活成本低 東南州人口增幅大

在南佛州邁爾斯海灘堡的一對伴侶，全家幾遭颶風摧毀，卻在廢墟中找到當年為慶祝搬來新家所買的香檳，竟然完好如初，兩人高興擁吻。(美聯社)

東南部州生活成本低又有就業機會，吸引退休人士及年輕工人移居當地，因此人口暴增；地方官員曉得氣候變遷讓侵襲東南部的颶風 愈來愈危險，人口增加非但不是紅利，反而自蹈險境，容易受到颶風、暴風雨及暴潮的傷害，伊恩(Ian)颶風近日侵襲佛州 ，造成重大人命傷亡、建築物損毀，就是最佳例證。

華盛頓郵報2日報導，例如南卡羅來納州 查爾斯頓(Charleston)市，當地官員都清楚：氣候變遷對城市造成生死存亡的威脅；他們正戮力於多項工程，建設11億元的海堤，保護城市的歷史古宅，免受日益強烈的颶風侵害；颶風頻頻威脅他們勃興的城市。

查爾斯頓市雖然加固，但市方批准超過9000畝土地，供住宅及商業開發之用；環保倡議人士指出，該區半數民宅位在沖積平原上；查爾斯頓由2010到2020年間人口成長25%。

查爾斯頓面臨的兩難處境，整個東南部也都碰到；本區域過去十年發展快速，但不均衡，未來數十年估計還會增加數百萬人口；濕地、森林得讓位，土地拿來建設民宅、飯店，碰到海平面上升，颶風等來襲，等於多出數百萬人、更多建築物置身險境。

伊恩颶風以四級颶風之威首度登陸，地點在邁爾斯堡(Fort Myers)，當地受損的全貌迄今未明，但是按估計，因為伊恩的威力、行經路線添增的建築物，它造成的破壞，要大於很多規模相當的暴風雨；人口統計紀錄指出，1970到2020年間，由邁爾斯堡到珊瑚角(Cape Coral)一帶成長達驚人的623%，超過76萬人。

伊恩侵襲佛州，威力之大名列史上之最，造成高逾12呎的暴潮沖入邁爾斯堡，讓超過200萬人停電；西南部全遭破壞，房舍由地基被拔起，橋梁毀壞，大洪水肆虐。

過去十年，佛州人口成長驚人，增加超過270萬人；南卡羅來納大學經濟學者內森(Joseph Von Nessen)指出，新居民大多數由新英格蘭搬來東南部，很多都是退休人士，受到本地區生活成本低、冬季天候溫和等因素所吸引；年輕人也因新出現的製造業職缺而來。

內森指出，人們一定有考量到劇烈天災這個生活成本，但由人口數據來看，對很多人來說，住到本地區的好處顯然要超過成本；人口預測指出，未來20年，東南部人口增幅會最大。