颶風重創佛州 學者：短期經濟將受影響

世紀颶風伊恩掃過，南佛州沿岸與內陸都遭重創。聖卡洛斯島上被強風掃成一堆的遊艇，損失慘重。(歐新社)

颶風伊恩 (Ian)重創佛州 等地，經濟學者表示，短期經濟勢將受到影響，但重建工作一旦開始進行，地方經濟就會逐漸復甦。

重建將刺激經濟生產

華爾街日報報導，颶風伊恩對美國經濟成長的影響將持續到今年年底，但重建復元工作將刺激未來幾年的經濟生產。

惠譽評級機構(Fitch Ratings)初步報告指出，颶風重創佛州西南沿海快速成長的地區，災損初估250億元到400億元不等。

大規模斷電、機場關閉和道路中斷，都會拖累經濟重啟的進度，除了佛州之外，喬治亞州和南卡羅來納州也出現更多災損。

策略諮詢機構「EY-Parthenon」首席經濟學者達科(Greg Daco)估計，伊恩可能影響佛州第三季經濟產出約6個百分點，削減全美6月到9月經濟表現約0.3個百分點，影響第四季經濟近0.1個百分點。

天災通常會在災區造成短暫且劇烈的經濟緊縮，企業暫時停業，居民逃的逃、躲的躲；不過，一旦聯邦救災援助和保險理賠到位，協助賑災重建，部分損失的經濟活動便會在往後幾年緩慢彌補。

香檳伊利諾大學(University of Illinois Urbana-Champaign)經濟學者塔亞納‧德雷烏吉納(Tatyana Deryugina)說：「我預期人們短期內不會上餐館享用美食，坦帕的夜生活可能不復以往，有些企業可能被迫歇業。」

德雷烏吉納接著說：「屋毀車損需要修理或重建，人們還是會出門消費，刺激國內生產毛額(GDP)成長。」

工人、建材短缺影響大

其他可能拖累佛州重建的要素，包括建築工人與建材短缺，供不應求推高價格。

8月的建築成本比去年同期增加10.6%，成長速度自去年以來放緩，但仍遠高於新冠肺炎疫情 前水準；此外，8月的建築工人薪資較去年同期調漲5.3%，同比疫情前的2019年，月工資年增約2.9%。

經濟學者表示，長期看來，颶風等天災對經濟的影響相對較小。達科說：「一般來說，天災不會對經濟活動產生結構性的影響，壞掉的東西最終會被重建或翻新。」