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川普批麥康諾「找死」 稱趙小蘭為「Coco Chow」

編譯柯立偉／綜合1日電
期中選舉在即，前總統川普(圖)1日再度對同為共和黨籍的聯邦參院少數黨領袖麥康諾惡言相向，抨擊他支持民主黨提出的防止否認選舉結果等法案。(路透)
期中選舉在即，前總統川普(圖)1日再度對同為共和黨籍的聯邦參院少數黨領袖麥康諾惡言相向，抨擊他支持民主黨提出的防止否認選舉結果等法案。(路透)

前總統川普上月30日在自己開發的社群軟體「Truth Social」上，批評聯邦參院共和黨籍少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)支持民主黨的提案，再以種族歧視詞彙「Coco Chow」羞辱麥康諾生於台灣的華裔妻子趙小蘭。

川普在帖子中說：「麥康諾支持一項由民主黨提案、將花費數兆元的法案，完全沒有跟民主黨談判，這樣做要麼是為了惹惱我，他知道我強烈反對民主黨，要麼就是他真的相信會帶來災難性後果的『綠色新政』(Green New Deal)；不管是哪種，這都是不可接受的，這麼做根本找死。」

川普接著說：「麥康諾一定會立刻轉身去向他那位熱愛中國的妻子『Coco Chow』尋求協助。」

期中選舉在即，前總統川普1日再度對同為共和黨籍的聯邦參院少數黨領袖麥康諾(圖)惡...
期中選舉在即，前總統川普1日再度對同為共和黨籍的聯邦參院少數黨領袖麥康諾(圖)惡言相向，抨擊他支持民主黨提出的防止否認選舉結果等法案。(歐新社)

趙小蘭是川普政府的前任運輸部長，是川普的閣員之一。趙小蘭的英文名字是Elaine Chao。

川普並未具體描述麥康諾究竟支持了哪項民主黨的提案讓他如此不爽，但在他發文前，麥康諾支持的幾項重大預算或法案包含與聯邦政府達成臨時協議，於12月16日前繼續提供資金、向烏克蘭增援124億元軍事暨外交援助，以及宣布支持民主黨提案的「選舉計票法」(Electoral Count Act)，改革國會計算選舉人團票的方式。

滾石雜誌(Rolling Stone)引述消息人士說法，指川普曾私下向幕僚抱怨：「如果今年底共和黨沒能奪回國會多數，都是那些該死的『假共和黨人』(RINO)的錯；特別是麥康諾，根本就不遺餘力地在阻止共和黨勝選。」

川普厭惡麥康諾不是新聞，但他的帖子仍立刻引起政壇注意，特別是羞辱趙小蘭的用詞也引起譁然；麥康諾與趙小蘭都未對此事發表評論，但有線電視新聞網(CNN)政治評論員、政論節目「The View」主持人葛里芬(Alyssa Farah Griffin)重話砲轟川普，指川普的發言非常可恥。

葛里芬說：「至少在趙小蘭的事情上，川普沒有試圖隱瞞他的種族歧視觀點，簡直卑鄙(despicable)；講出這種種族歧視的話的人可不是什麼網路上的不知名瘋子，而是可能成為共和黨籍總統候選人的人。」

川普 麥康諾 民主黨

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