期中選舉剩5周 共和黨拚參院翻盤「鎖定這3州」

期中選舉已進入倒計時，國會眾、參兩院將由哪個黨控制，11月見分曉。圖為1日在密西根州舉行一場選舉造勢活動。(Getty Images)

距離11月期中選舉倒數五周，「華盛頓郵報」分析，國會兩黨誰控制，七州最關鍵。部分共和黨 人認為，共和黨奪回參院多數的關鍵在喬治亞州、內華達州和賓州，這三州只要贏兩州就能翻盤。

共和黨佛州聯邦參議員 斯科特(Rick Scott)吹噓，共和黨候選人將在大多數關鍵州獲勝並斬獲民主黨 部分票倉，最終取得52席參院多數的勝利。

身為共和黨參院全國委員會(NRSC)主席的斯科特表示，共和黨在親民主黨的科羅拉多州或華盛頓州仍可能輕易勝選，但NRSC尚未在此兩州投入鉅資打廣告。

斯科特曾言，「要謹慎分配資源在贏面最大的地區。」

期中選舉倒數五周，一大關鍵在於策士必須決定是否將有限資源投入看似不錯卻能拓展政治版圖之處。

在參院選戰中，兩黨競選委員會都非常謹慎，共和黨只要純贏一席就能翻轉當前兩黨各占50席的拉鋸局面。

去年初以來，NRSC和民主黨參院競選委員會(DSCC)聚焦民主黨把持的亞利桑納州、喬治亞州、內華達州和新罕布夏州，以及共和黨控制的賓州與威斯康辛州。

斯科特與共和黨策士都認為，該黨候選人蒂芬妮‧史麥利(Tiffany Smiley)和歐狄(Joe O'Dea，科羅拉多州)可望分別打敗民主黨對手、華盛頓州聯邦參議員莫瑞(Patty Murray)和科州聯邦參議員班奈特(Michael Bennet)。

對民主黨而言，佛州聯邦眾議員瓦爾戴明斯(Val Demings)和萊恩(Tim Ryan，俄亥俄州)獲得自由派人士支持，線上募款表現亮眼，有望堅守該黨在佛州與俄州的地位，更上層樓，晉身聯邦參議員。

NRSC和DSCC聚焦去年初競爭激烈的阿拉斯加州、堪薩斯州、南卡羅來納州和德州；前總統川普當年輕鬆贏得這四州，且這四州的共和黨參議員也都贏對手十多個百分點。

DSCC主席、密西根州聯邦參議員彼得斯(Gary Peters)說，此次競選策略不僅是在舒適區擴大版圖，而是要了解自身優勢。

民主黨策士認為，關鍵四州的競選活動相當成功，參議員候選人凱利(Mark Kelly，亞利桑納州)和哈桑(Maggie Hassan，新罕布夏州)民調穩定領先。