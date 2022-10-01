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溫室效應 伊恩颶風雨量至少增10% 「史上最嚴重風災之一」

記者顏伶如／綜合報導
伊恩颶風30日雖已離開佛州， 卻帶給佛州難以估量的損失。圖為邁爾斯堡居民回到已面目全非的家園。(Getty Images)
伊恩颶風30日雖已離開佛州， 卻帶給佛州難以估量的損失。圖為邁爾斯堡居民回到已面目全非的家園。(Getty Images)

能源部旗下「勞倫斯伯克利國家實驗室」(Lawrence Berkeley National Laboratory，LBNL)氣候科學家魏納(Michael Wehner)主持的研究發現，受到氣候變遷影響，伊恩颶風(Hurricane Ian)降雨量增加至少10%。

這項9月29日進行、尚未通過同儕審查(peer-reviewed)的研究，透過20種電腦模擬情境，比較伊恩颶風侵襲佛州時的最大降雨量與沒有人為氣候變遷因素的估計降雨狀況。

魏納指出，比較結果顯示，氣候變遷讓伊恩颶風實際帶來的降雨量增加約10%。

氣象專家預測，伊恩颶風在佛州肆虐期間，佛州某些地區的累計降雨量，可能達到兩呎(約61公分)。

今年稍早，魏納與石溪大學(Stony Brook University)大氣科學家芮德(Kevin Reed)在「自然通訊」(Nature Communications)期刊發表研究報告指出，2020年出現的颶風，雨勢最大的三小時期間，平均降雨量與沒有溫室效應作用相比，大約增加10%以上。

魏納與芮德以相同研究方式檢驗這次伊恩颶風登陸佛州之後的降雨情形。芮德指出，10%聽起來雖然好像不多，但20吋的10%就是兩吋，以降雨量來看頗為可觀，何況還有其他時段的降雨。

另一方面，拜登總統30日說，伊恩颶風重創佛州，可能成為美國歷史上最嚴重的風災災情之一。拜登表示，已經指示聯邦政府機關要盡一切所能搶救人命。

拜登對記者表示：「我們開始陸續看到受創規模有多大。這可能是美國史上最嚴重的風災之一。」

根據氣象報告，伊恩颶風29日在佛羅里達半島造成嚴重破壞之後，30日朝向南卡羅來納州前進。佛州瀕臨墨西哥灣地區某些房舍被大水沖走，一條堤道遭到摧毀，數以千計的民眾因此受困。

颶風 佛州 拜登

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