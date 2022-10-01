記者直播颶風陷險境 有必要嗎？

伊恩颶風30日雖已離開佛州， 但仍有數以千計民眾受困於洪水。圖為救援人員用皮伐艇將被困在一幢公寓裡的中佛州大學學生轉移。(美聯社)

28日，資深天氣頻道(Weather Channel)電視記者坎托瑞(Jim Cantore)站在佛羅里達州蓬塔戈爾達(Punta Gorda)時速110哩的伊恩颶風路徑上播報；鏡頭裡，雨水沖刷，狂風肆虐，一大把飛揚的樹枝橫掃他的腿，他必須趴地重新站起，然後他抓住路標，繼續報導。

電視記者在風暴 現場連線直播，長期以來都是報導天氣的方式。但是，當坎托瑞和其他記者在佛州 險境報導的畫面在社群媒體流傳，人們不禁問道：有必要派記者到危險的風暴中心嗎？當其他人都被命令撤離時，讓記者冒這麼大的風險，道德嗎？

電視新聞人士表示，直播風暴的驅動力不僅是收視率和點擊率。天氣頻道電視網絡新聞總裁齊米特(Nora Zimmett)表示，頻道使命是為人提供安全所需信息，氣象學家作現場直播，對實踐使命至關重要。「如果是站在一個無關天候如何影響人類的靜態背景，很難做到這點，人們不會明白為什麼要撤離。」齊米特也表示，該頻道本周在佛州邁爾斯堡等對記者來說太危險的地方，使用了無人駕駛攝影 機。

廣播電視數位新聞協會負責人丹·雪萊(Dan Shelley)也表示，向觀眾展示危險，可以阻止其他人冒險；「重要的是，要以事實和生動的方式展示它，這樣人們才能了解他們所面臨的問題」。

除了擔心天氣記者安全外，還有人擔心鏡頭呈現出來的戲劇性視覺效果，可能鼓勵其他人嘗試製作類似影片，以在Instagram或TikTok吸引更多粉絲。齊米特說，天氣頻道經常警告人們不要冒險進入危險環境拍攝影片。

北卡羅來納大學哈斯曼新聞與媒體學院(Hussman School of Journalism and Media)副教授艾卡特(Deb Aikat)表示，地方電視網因關注收視率，將記者派往風暴中心，藉此與競爭對手區分。地方新聞台大都面臨廣告需求下降和年輕人收視率下降的問題，它們的資源通常比全國性電視網少，最終可能陷入不安全境地。

不過艾卡特也表示，現場直播有極大的新聞價值；「我感到擔心，但與此同時，這是寶貴的報導，」他說：「媒體在非常艱難的領域競爭，記者想要展現自己。」

德州拉伯克市CBS下屬電視台KLBK氣象學家馬尼(Jack Maney)則表示，他理解道德問題，但氣象學家接受過閱讀風暴的培訓，知道如何評估風險，通常希望就地觀察報導。他說：「我就是這樣的人，想參與其中，感受風暴，站在這一切的中心，看看我們多年來研究的東西。這就是它的魅力之一。」