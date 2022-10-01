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風災佛州奪30命 伊恩「回馬槍」二次登陸 直撲南卡挺進北卡

編譯郭宣含／綜合30日電
伊恩颶風30日登陸南卡，帶來豪雨，圖為查爾斯頓市的車輛在洪水中艱難跋涉，險象環生。(美聯社)
伊恩颶風30日登陸南卡，帶來豪雨，圖為查爾斯頓市的車輛在洪水中艱難跋涉，險象環生。(美聯社)

颶風伊恩(Ian)重創佛羅里達州，奪走至少30條性命後，30日威力又增強為一級颶風，以回馬槍的姿態二次登陸美國，直撲南卡羅萊納州沿岸，並挺進北卡羅萊納州，為兩州帶來豪雨，降雨區也會擴大影響大西洋岸中部各州。

佛州緊急管理廳主任格思理(Kevin Guthrie)表示，截至30日上午，伊恩風災死亡人數已升到至少21人，而且預計會再攀升；目前該數字不包括尚未回報的溺斃與車輛事故等人數；紐約時報網站則引述佛州官員說，已知至少有36人可能因颶風喪生。

格思理表示，救難人員目前先「快速」搜索，優先進行緊急救援和災損初步評估，例如第一波人員搜索時，水淹到一棟房屋的屋頂，搜救人員下水後疑似發現溺斃者屍體，但未確認與處理；他說之後還會有兩波搜救行動。

佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)30日上午在記者會表示，救援團隊已接觸3000戶遭破壞或淹水住家，而伊恩登陸的李郡(Lee County)目前無水可用。

衛報(Guradian)報導，佛州西南部居民表示，當地像被原子彈炸過；德桑提斯形容邁爾斯堡海灘(Fort Myers Beach)是風災「爆炸中心點」(ground zero)，一大片建築被夷為平地，船隻被掃上碼頭、高夾在房屋間或在淹水街道上亂漂。

拜登總統和國土安全部(DHS)部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)均表示，聯邦政府會持續協助直到完成重建，過程恐耗時數月、數年。

伊恩以四級颶風橫掃佛州後，降為熱帶風暴，但在大西洋一夕重獲能量，30日下午二次登陸美國，颶風眼從南卡州喬治城(Georgetown)附近登陸；全國颶風中心(NHC)天氣預報員同日傍晚表示，伊恩已減弱為後熱帶氣旋，但警告北卡州到佛州東北海岸一帶，恐持續會有「威脅生命」的暴雨和颶風級狂風。

伊恩是南卡州六年來第三個登陸的颶風，南卡州長麥克馬斯(Henry McMaster)早在伊恩抵達前便宣布緊急狀態，撤離查爾斯頓(Charleston)附近數千名居民。

南卡州沿岸四個碼頭遭巨浪吞噬沖走，花園市(Garden City)社區淹水高及小腿。

根據電力供應狀況追蹤網站poweroutage.us30日晚間數據，北卡和南卡州分別有逾28萬5000和13萬9000個用戶停電，佛州則有逾154萬戶無電可用。佛羅里達電力照明公司(Florida Power & Light Co.)警告，佛州南部停電狀況恐持續一段時間。

伊恩北方高壓可阻止其深入新英格蘭區，但為中大西洋州許多地區帶來大雨，估計周末至下周初華府和巴爾的摩(Baltimore)都有大量降雨。華盛頓郵報(WP)預估，伊恩可能在30日晚間至10月1日清晨帶來最大雨量，但將平緩穩定，可能持續到3日至4日。

伊恩颶風30日雖已離開佛州， 卻帶給佛州難以估量的損失。圖為邁爾斯堡居民回到已面...
伊恩颶風30日雖已離開佛州， 卻帶給佛州難以估量的損失。圖為邁爾斯堡居民回到已面目全非的家園。(Getty Images)

颶風伊恩 佛州 南卡

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