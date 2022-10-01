高通膨吃不消 網銀：6成美國人成月光族

據最近統計，受通膨影響，花費增加，美國人民有六成都成了月光族。（歐新社）

通膨已多月處於40多年來高位，導致國內民眾的財務穩定性快速下降；網路銀行「LendingClub Bank」27日發布的調查報告顯示，今年8月有高達60%的民眾成為「月光族」，較去年同比增加三個百分點。

LendingClub將月光族分為兩類，即「無虞地將每個月的開支花光」的月光族，以及「面臨支付困難」的月光族；結果是41%的民眾為無虞的月光族，較去年9月增加十個百分點，19%為有支付困難的月光族，較去年9月減少七個百分點。

LendingClub財力體質主管納亞爾(Anuj Nayar)表示，雖然有支付困難的月光族人數下降，不過他們泰半是管理好支出，轉為無虞的月光族，但本質上，月光族都不會留下太多存款，其人數增加顯示民眾的財務穩定性正在下降。

納亞爾還說，許多月光族愈發依賴於信用卡 ，甚至因為只付最低應繳額度，導致循環利息的支付壓力變得愈發沉重，讓支出總額變得更難管控。

就算是所得較寬裕的民眾，財務穩定性也在下降：年收入5萬至10萬的民眾中，62%為月光族，較去年9月增加七個百分點；年收入超過10萬的民眾中，也有45%為月光族，同樣增加七個百分點。

調查還顯示，92%的民眾因物價上漲而感受到通膨，83%的民眾認為油價 上漲的程度「非常高」或「高到極點」；70%的民眾對食品的價格有如此看法，47%的民眾對水電瓦斯等公用事業有如此看法。

美國銀行(Bank of America)近期發布的調查顯示，高達71%的勞工 認為他們「入不敷出」，認為自己財務收支很安全的民眾降至五年新低。

聯準會的數據則顯示，目前家庭債務占所得的比率依然是40多年來的最低點，但是自去年第一季降至8.4%的低點之後，到今年第一季已反彈至9.7%，恐逆轉2008年以來不斷下降的勢頭。