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國會約談 大法官湯瑪斯妻子堅持：川普勝選被偷走

編譯徐薏茹／綜合29日電
最高法院大法官湯瑪斯的妻子維吉妮亞‧湯瑪斯29日接受眾院國會暴亂調查委員會約談，她仍相信毫無根據的2020大選「被竊論」。（美聯社）
最高法院大法官湯瑪斯的妻子維吉妮亞‧湯瑪斯29日接受眾院國會暴亂調查委員會約談，她仍相信毫無根據的2020大選「被竊論」。（美聯社）

最高法院大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)的妻子維吉妮亞‧湯瑪斯(Virginia "Ginni" Thomas)29日接受眾院國會暴亂調查委員會約談，據委員會主席表示，約談期間維吉妮亞仍堅持2020年總統大選川普勝選遭竊的論點。

1月6日國會暴亂調查委員會由七名民主黨議員與兩名共和黨議員組成，數月以來委員會一直希望約談維吉妮亞，以進一步瞭解前總統川普試圖推翻敗選結果期間，她所扮演的角色。

大選結束數周後，維吉妮亞曾與前白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)以及亞利桑納州、威斯康辛州議會議員聯繫。

消息人士透露，維吉妮亞約談時回答一些問題，但她仍相信無根據的2020大選被竊論，也並未提供任何證據或具體理由來支持她的說法。

維吉妮亞的律師保拉塔(Mark Paoletta)發表聲明稱：「正如她一開始所說，湯瑪斯女士對2020年大選中的舞弊及違規情形深感擔憂。所以，正如她告知委員會的，在她極少數和主要的活動中，主要確保舞弊及違規的通報得到調查。除此之外，湯瑪斯女士在2020年大選結果出爐後的事件未扮演任何角色。」

目前仍無法得知維吉妮亞在國會暴亂中的參與程度。

各大媒體報導拜登勝選消息的幾日後，維吉妮亞曾致函亞利桑納州的兩名議員，敦促他們選擇「乾淨的選舉人」(a clean slate of Electors)，並且在「面對政治與媒體壓力時保持堅定」。

維吉妮亞先前接受採訪時曾表示，確實出席了1月6日當天上午的挺川集會，但在川普發表演說和暴民衝進國會以前就已經離開。

維吉妮亞是長期活躍於保守派活動的挺川人士，她多次堅稱所參與的政治活動與丈夫湯瑪斯大法官的工作沒有利益衝突。

川普 亞利桑納州 大法官

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