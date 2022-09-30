川普拒證海湖莊園文件真假 法官裁准 律師狀告FBI查扣20萬頁文件

「特別主事官迪爾里」要求前總統川普的律師提供文件遭拒。圖為20日在法院前抗議的群眾。（Getty Images）

前總統川普 的法律團隊拒絕應「特別主事官」所請，證實聯邦調查局(FBI )新公布的清單羅列由川普海湖莊園查獲的聯邦文件，到底準不準確；由川普任命的聯邦地區法官艾琳‧甘農(Aileen Cannon)已准川普一方的拒絕要求；川普團隊另向法院遞狀，指FBI查扣的文件高達20萬頁。

國會山莊報(The Hill)29日報導，川普法律團隊給法院的文件28日夜裡才公布，指特別主事官、紐約東區聯邦地院資深法官迪爾里(Raymond Dearie)對本案的管轄，「已逾越聯邦地院對本案的權力授限，原告不得不表示反對」。

迪爾里要求川普團隊出庭，對川普公開在電視及自己社媒上所做的諸多宣稱，要提出佐證；川普形容FBI栽贜，把不是海湖莊園查扣的文件，說成由當地取出，另外他帶去佛州自宅的文件，他在總統任內已經解密。

有線電視新聞網(CNN)指出，甘農法官不同意迪爾里法官提案的幾個面向，如此川普才不必不快地在法院做公開陳述，佐證自己的放話；比起甘農，迪爾里法官顯然對川普的主張不予苟同；甘農法官是由川普提名，2020年11月總統選舉後獲參院同意。

甘農29日另把審理推遲至少半個月，明確表示川普有機會在特別主事官與案程序結束後，得再提起額外訴訟；FBI搜索川普宅邸一案的法律攻防，審查日程仍由甘農掌控。

甘農法官推遲審理，川普一方取得另提訴訟的機會，對司法部 擴大偵辦行動會影響多大，目前不得而知。

CNBC報導，川普律師團隊呈送給法院的文件指FBI由海湖莊園取走的文件將近20萬頁；在此之前，外界知悉8月8日FBI突襲川普宅子，查扣約1萬1000份檔案，其中列為機密或極機密的檔案超過100份。

川普團隊向布魯克林聯邦地區法院所提文件，是首次提到那批文件有多少頁；訴狀聲稱，司法部就規定期限前完成審檢那批文件，「過於樂觀且十分強勢」，原因是有「外部數據販子」參與，而且接下來由特別主事官審核。