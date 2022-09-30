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上訴法院恐終結「夢想生」計畫 白宮擬採行政手段推遲遣返順序

編譯孫梁／綜合29日電
聯邦第五巡迴上訴法院近日將做出裁決，以決定受DACA計畫保護的60多萬夢想生的命運。圖為DACA支持者今年7月在德州聚會。（美聯社）
聯邦第五巡迴上訴法院近日將做出裁決，以決定受DACA計畫保護的60多萬夢想生的命運。圖為DACA支持者今年7月在德州聚會。（美聯社）

白宮準備採取行政措施來保護年幼來美非法滯留的「夢想生」(Dreamers)，以避免拜登政府可能在法庭失敗後，導致已十年的「年輕無證移民暫緩遣返」(Consideration of Deferred Action for Childhood Arrivals，簡稱DACA)計畫終結。

聯邦第五巡迴上訴法院近日將做出裁決，以決定受DACA計畫保護的60多萬夢想生的命運：是准許他們繼續在美國生活和工作，還是將他們遣返出境。第五巡迴法院的保守派法官幾乎肯定會裁決DACA非法，儘管拜登政府矢言上訴，但最高法院已暗示將同意第五上訴法院的裁決，以結束歐巴馬時代的DACA計畫。

由於幾乎沒有其他選擇，拜登政府準備以行政手段保護夢想生至少暫時不被遣返，包括要求移民與海關執法局(ICE)降低遣返夢想生的優先順序，如果他們對公眾和國家安全不構成威脅，就不要遣返。

但這屆政府的行政令極易被另一屆政府推翻，最高法院2020年的裁決阻止了川普政府終止DACA計畫的努力，認為終結的方式有誤。法律專家認為，如今的最高法院更為保守，最終將裁決DACA非法，尤其是該計畫允許無證移民合法工作。

如果國會不採取行動，DACA計畫授權的合法工作許可在法院裁決後，幾乎注定失效，成千上萬人將瞬間喪失在美謀生的能力。

移民維權組織預計，DACA計畫的裁決很可能令人失望，因為第五巡迴法院先前在相關案例做出了對拜登政府不利的裁決。主張移民改革的進步派組織FWD.US會長舒特(Todd Schulte)表示：「如果第五巡迴法院裁決DACA非法，未來24個月內，每天都將有1000個夢想生失去工作許可。」

拜登政府多次敦促國會採取行動，以保護夢想生和進行廣泛移民改革，但沒有跡象顯示國會近期會嚴肅處理。

國會參院司法委員會主席德賓(Dick Durbin)說，「如果第五巡迴法院做出可怕的裁決，將成為期中選舉的問題。」

亞利桑納州民主黨國會參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)表示，她將把移民改革作為期中選舉的焦點議題，安全和勞動力的需求都要滿足。

DACA計畫自2012年以行政令方式實行以來便不斷面臨司法挑戰，去年被法院裁定非法但准許現有受益人繼續得到保護後，DACA計畫已停止接受新的申請和重續。

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