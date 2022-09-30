拜登豁免學貸案 6紅州提告 選前爭議再起

拜登豁免學貸政策，成為11月期中選舉前的爭議命題。(Getty Images)

六個共和黨 主政州29日提起訴訟，控告拜登 政府打算豁免數千萬積欠學生貸款 的美國人的計畫，已踰越聯邦政府行政權力，等於要辛苦的納稅人，幫忙讀大學的人埋單；白宮則反駁說，那六個州共和黨人跟特殊利益站在一起，總統及聯邦政府是合法地讓工薪、中產階級家庭有喘息空間，待疫情復元，再恢復償還學貸。

美聯社報導，拜登8月下旬提出為全國數千萬學貸貸款人取消最多達2萬元債務的計畫；共和黨六個州的興訟，是該案本周內第二次吃上官司。

興訟的是愛荷華、堪薩斯、密蘇里、內布拉斯加、南卡羅來納及阿肯色六州；愛州檢察長雖是民主黨籍，但共和黨籍州長雷諾茲(Kim Reynolds)代表州方簽字，參加控方。

拜登政府內部為減免學貸案，內部仔細斟酌數個月，又受到進步派的施壓；減學貸債務案一推出，立即成為11月期中選舉前的爭議命題。

共和黨人指責政府替讀大學的人減債，但有大學學歷的人財力相形較強，如此不公平，在艱困選區競選連任的民主黨國會議員對這項施政也敬而遠之。

白宮表示對官司有信心，發言人哈桑(Abdullah Hasan)表示，那六州共和黨籍官員站在特殊利益那一邊，興訟是不想替背著如山債務的學貸貸款人減輕負擔；總統及聯邦政府為勞工、中產階級著想，讓他們有喘息空間，再準備於明年1月恢復還款，合乎法律。

六州聯合訴訟案在密蘇里州的聯邦法院提出，立案因由指拜登減免學貸一案，「不免讓人想到是蓄意炮製，解決新冠疫情對聯邦學貸貸款人的影響」；聯邦政府引用2003年聯邦法律，作為本施政合法的理由。

但控方指出，拜登9月在哥倫比亞廣播公司(CBS) 「60分鐘」(60 Minutes)節目上說，新冠疫情已經結束，居然還援用這起公衛急難事件，把這次大規模減免學貸說得理直氣壯。

阿肯色州檢察長萊絲莉‧羅勒奇(Leslie Rutledge)指出，讓苦幹實幹的美國人替那些選擇讀大學的人背上債務負擔，顯然很不公平；教育部依法該取回未償學貸欠款，拜登總統無權否決這件事。