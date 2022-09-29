加勒比海溫暖海水供伊恩颶風「火箭燃料」 1天養胖67%

繼南佛州的居民28日感受到伊恩颶風的威力後，在中佛州的居民下午也感受到風雨交加的衝擊，穿著雨衣也覺得寸步難行。(美聯社)

四級颶風伊恩 (Hurricane Ian)行進時，吸收部分因氣候變遷 升溫的海水，汲取大量發展能量，26日至27日的22個小時內，面積迅速暴增67%；氣象學家也認為，周圍低氣壓系統和伊恩自身強度與速度都會影響路徑，也因此造成聯邦政府天氣預報員對伊恩登陸點的預測有誤差。

美聯社報導，伊恩吸收大量溫暖海水能量後面積大增；伊恩行經加勒比海海域時迅速擴大，該處海水溫度比往常溫暖約華氏1.8度，而背後主因是氣候變遷；科羅拉多州立大學颶風研究人員克洛茨巴赫(Phil Klotzbach)表示，溫暖海水「為這場風暴 製造超大量火箭燃料。」

伊恩颶風28日下午登陸在南佛州登陸，附近蓬塔戈爾達市夏樂港街邊的棕櫚樹遭到強風吹襲。(Getty Images)

報導指出，由於大西洋乾燥空氣，使今年颶風季在四周前比往常微弱；不過專家表示，風暴(storm)未必會更頻繁，但會因為全球暖化而帶來更多麻煩。

根據全國颶風中心定義，迅速增強的暴風是指在24小時內風速增加至少時速35哩。颶風迅速變化造成大麻煩，天氣預報人員和急難規劃人員得趕緊協助颶風途徑區的居民撤離。

根據美聯社取得的全國颶風中心分析，雖然颶風季每年有波動，但看過去十年區間，現在大西洋和東太平洋迅速擴大的風暴比40年前增加約40%；從2017年至2021年，大西洋有30個快速擴大的風暴，東太平洋則有32個。

伊恩颶風28日掃過南佛州，在薩拉索塔市港內的遊艇下錨，試圖抵擋強風。(Getty Images)

颶風威力強可挾帶更多水氣，使暴雨和風暴更具破壞力；更糟的是，研究還顯示，風暴移動速度減慢，將為一地帶來更多雨量。

根據一份尚未公布的研究，颶風現在增強速度比過去更快；大西洋西北全家實驗室(PNNL)氣候科學家巴拉葛魯(Karthik Balaguru)表示：「這更可能是氣候變遷所致。」

值得注意的是，聯邦政府天氣預報員26日預測伊恩將在坦帕灣(Tampa Bay)登陸，終結該地百年來躲過颶風的好運，但伊恩28日登陸時，卻選擇了坦帕灣以南約75哩處。天氣預報員再次預測失準。

南佛州拿波里市28日被籠罩在伊恩颶風中，急救車被陷在洪水中，動彈不得，急救人員難以出動。(美聯社)

氣象學家表示，背後有很多原因；預報員準確預測會有一個低氣壓將伊恩推往東邊，但無法確定會推到多遠；此外，伊恩的強度與速度難以確定的情況下，就無法進一步了解伊恩會如何與天氣系統互動與其路徑。

克洛茨巴赫表示，像伊恩這樣的颶風就像是溪流中的小石子，外部因素會引導颶風到最終登陸處。