威力逼近5級 颶風伊恩登佛州 時速150哩疾風掀18呎暴潮

南佛州房價最貴的拿波里市28日遭颶風強襲，全市都浸泡在水裡。(取自拿波里市臉書)

超級颶風「伊恩」(Ian)一夜間威力增強到逼近五級，28日下午(東岸時間)挾帶時速150哩狂風和暴雨登陸佛州 西南部；颶風引發的致命暴潮極具破壞性，街道氾濫，樹木電桿不堪颶風肆虐東倒西歪。

伊恩登陸佛州前曾肆虐古巴，造成兩人死亡；伊恩在墨西哥灣緩慢前進期間汲取水氣，一夕之間轉強為逼近五級的颶風，挾著每小時150哩疾風在部分地區掀起18呎高暴潮，28日從佛州西南海岸登陸，登陸後以九哩時速朝內陸推進。

國家颶風中心(NHC)示警，佛州西部沿海從英格伍德(Englewood)到波尼塔海灘(Bonita Beach)沿線會出現12呎到18呎的致災性暴潮，而從波尼塔海灘再往南到喬科羅斯基(Chokoloskee)則可能出現8呎到12呎暴潮。

North Perry機場停放的小客機，被強風吹到整個翻過來。(取自推特)

伊恩登陸佛州時的風速達五級颶風標準，堪比2004年8月侵襲佛州的五級颶風查利(Charley)，查利當年造成15人死亡，損失逾169億元，為美國史上災損第二大的颶風。

伊恩侵襲佛州西南部前，約250萬人接獲撤離命令，但此令依法不具強制性；伊恩登陸後造成佛州超過150萬戶停電，颶風預計會弱化為熱帶風暴 。

伊恩的暴風中心在佛州卡約科斯塔島(Cayo Costa)，這座受保護的障壁島位於人口稠密的邁爾斯堡(Fort Myers)西方；颶風伊恩 登陸一小時內，警方便接獲大量居民受困的通報。

普里切特(Mark Pritchett)踏出他在威尼斯的家門，當地離颶風登陸處約35哩；他形容所見「怵目驚心，基本上無法站在強風中，雨勢宛如細針落下，街道變成洪流，樹倒枝落」。

南佛州薩拉索塔市的John Ringling大橋公路在颶風過境的狀況。(Getty Images)

佛州州長德桑提斯表示，「這會是很糟、很糟的一、兩天」，呼籲伊恩路徑沿線的居民避難，居民波恩(Jackson Boone)離開海邊家園，與職員及寵物前往威尼斯的法律事務所辦公室避難。

波恩一度開門感受強勁風勢和斜打雨勢，他說：「50多年的橡樹倒了，強風把雨幾乎打橫。」

那不勒斯消防隊公布的影片顯示，消防隊一樓淹水三呎，隊員涉水開出消防車並搶救裝備。

那不勒斯所在的考利爾郡(Collier County)警長則表示，接獲居民受困淹水房屋的通報，當局將優先搶救受醫療緊急情況威脅的民眾。

伊恩雖在坦帕南部逾100哩處降下豪雨，讓人口稠密的坦帕灣沿岸居民幸免於難，但官員提醒颶風仍可能在坦帕形成強勁風勢且降雨量可能達20吋。