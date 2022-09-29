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又見負風暴潮 伊恩颶風一度吸乾坦帕灣海水

記者胡玉立／綜合報導
颶風來臨前，南佛州坦帕灣海水劇退，沿灣的居民28日在海邊行走。(美聯社)
颶風來臨前，南佛州坦帕灣海水劇退，沿灣的居民28日在海邊行走。(美聯社)

颶風伊恩(Hurricane Ian)28日接近佛羅里達州墨西哥灣沿岸時，坦帕灣(Tampa Bay)的海水一度被颶風推離海岸線，海灣海水被排乾時，部分地區水深不及一呎。風暴最終在南部約100哩的邁爾斯堡(Fort Myers)附近登陸； 海水最終還是重新填滿了坦帕灣。

如此不尋常景象吸引了好奇的旁觀者，許多人不顧地方官員警告，爭相在社群媒體貼出自己和其他人走入坦帕灣淤泥淺灘的照片。坦帕灣的正常平均深度約為12呎。官員警告說，在退潮的海岸邊漫步很危險；水最終會回流，並可能在幾分鐘內迅速上升，危及生命安全。

海灣排空現象也曾發生在2017年颶風艾瑪(Hurricane Irma)來襲之際。美國國家海洋大氣管理局物理科學家斯洛克姆(Christopher Slocum)指出，熱帶風暴以逆時針方向吹襲，造成負風暴潮(negative storm surge)，時間可能只持續幾個小時，還可能因為突然逆轉而造成破壞性後果；颶風伊恩北部邊緣的風是從東向西吹來，風力大到將海水從坦帕灣推離海岸線、推入墨西哥灣。

根據國家颶風中心數據，佛州西南部海岸線其他地區記錄的風暴潮，甚至高出地面18呎。

颶風伊恩 熱帶風暴 墨西哥

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