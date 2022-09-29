全美最熱房市之一 伊恩颶風為坦帕灣老屋帶來淹水考驗

伊恩颶風的暴風眼過28日下午離去後，在南佛州蓬塔戈爾達市夏樂港的海水暴退，港內小艇被擱淺在港內。(Getty Images)

佛羅里達州坦帕灣(Tampa Bay)是全美最熱門的房地產 市場之一，最近幾年新建案大量增加，房價一路走俏；不過，華爾街日報報導，來勢洶洶的伊恩颶風 (Hurricane Ian)將為坦帕灣昂貴房屋帶來一場淹水考驗，房地產專家評估某些房屋泡在數呎深的海水當中，老舊房屋淹水風險特別高。

國家颶風中心(National Hurricane Center)指出，伊恩颶風28日清晨已增強為四級(Category 4)颶風，28日晚間將從坦帕南部登陸。房地產數據資料庫MSCI Real Assets指出，氣象預報顯示伊恩颶風將行經的途徑，佛州 與鄰近幾州的公寓、辦公大樓、飯店、購物中心以及其他商業建築物，總計價值上看1.5兆元。

過去幾年來，越來越多美國民眾搬到氣候溫暖的「陽光地帶」(Sunbelt)城市，坦帕便是遷入人口最多的城市之一。坦帕都會區就業機會與人口成長欣欣向榮，房價與房租漲價迅速在全美城市當中名列前茅。

坦帕是佛州西岸規模最大的房地產市場，面對伊恩颶風來襲，受災風險也最高。伊恩颶風可能成為佛州地區近百年來威力最強的颶風，房地產開發商嚴陣以待，除了疏散到地勢較高的地區，也忙著將木料、屋瓦等建材固定，人造潟湖則預先把水排乾。

報導指出，近幾年完工的房屋都符合抵抗超級颶風的建築標準，但年代較久的房舍恐怕則無法抵擋超級颶風。

「曼納提-薩拉索塔建築工業協會」(Manatee-Sarasota Building Industry Association)執行長麥斯特(Jon Mast)分析，位於堰洲島(barrier islands)上、房價高但屋齡較舊的房屋，面對強烈颶風時特別脆弱。他說，內陸地區的新建房屋可能蓋在海拔12呎以上的地點，但老舊房屋興建地點可能只有海拔5呎。

麥斯特指出，這次極可能因為風暴潮(storm surge)與強風，引發嚴重災情。

房地產資訊機構CoreLogic指出，受到伊恩颶風影響，超過100萬棟房屋與多戶建築物面臨受到侵害的風險，這些房舍總計重置價值(replacement value)高達2580億元。