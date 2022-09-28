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為中國蒐集情報 芝加哥中國留學生罪成 面臨十年監禁

特派員黃惠玲／芝加哥報導
IIT碩士紀超群擔任中國政府間諜罪成，。(臉書截圖)
IIT碩士紀超群擔任中國政府間諜罪成，。(臉書截圖)

聯邦陪審團26日在芝加哥聯邦法院，判決一名前伊利諾州理工學院(IIT)研究生紀超群(Ji Chaoqun，31歲，音譯)擔任中國政府間諜罪成，紀負責收集美國科學家和工程師的信息，這群專家擁有關於航空航天技術、人工智能甚至航空母艦的寶貴知識。

此案審判進行了兩周，在此之前，紀已經在芝城監獄關押了四年，陪審團26日判定紀超群一項未先通知美國司法部長，密謀擔任中華人民共和國國家安全部代理人罪刑，還有一項未經事先通知司法部長，在美國從事間諜行動罪刑，以及一項向美國陸軍做出重大虛假陳述罪；對於另外兩項電信詐欺罪，陪審團判決不予成立。

法官古茲曼(Ronald Guzman)表示，其中較嚴重的間諜罪最高可判處十年監禁，不過他沒有當場宣布判刑日期。紀的律師切羅尼斯(Damon Cheronis)在判決後發表聲明稱，很高興陪審團對兩項電信詐欺罪做出無罪判決， 「雖然我們對於其他指控罪成感到失望，但尊重陪審團的程序與辛勤工作」。

法院資料指出，紀超群是在中華人民共和國高級情報官員的指導下工作，他的任務是向中國政府提供可能招募的八名目標對象相關信息。一份刑事起訴書提到，紀超群是在2013年以學生簽證來到美國，在芝加哥的伊利諾理工學院(IIT)主修工程，他在2016年加入美國陸軍預備役，在申請從軍過程接受背景調查時，紀超群隱瞞了自己與中國情報人員的關係。

季超群從IIT畢業後之所以被揪出間諜身分，根據指出與他發送「過去三年的八套期中考試題」有關。

資料顯示，紀超群的一封電郵引起了聯邦調查局的注意，該電郵的收件人為中共情報官員徐炎軍(Yanjun Xu，音譯)，信中提到，他已傳給對方「八套期中考試題」，調查發現，這八套考題實為八名美籍科學家與工程師的背景資料。而中國政府正試圖招募這八名科技人員任職。

徐為中國國家安全部旗下江蘇省國安廳六局的一名副處長，曾以多個化名從事涉及美國軍方商業情報的間諜活動。他因企圖竊取美國國防部承包商通用公司(GE Aviation)的商業機密於比利時被捕，後引渡到美國。

間諜 司法部 華人

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