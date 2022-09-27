降低對中國依賴 蘋果iPhone 14印度製造 不會比較便宜

蘋果證實新手機iPhone 14部分將在印度生產，被視為蘋果產品移出中國的重要一步。（歐新社）

印度 時報(Times of India)26日報導，蘋果 (Apple)證實iPhone 14已經開始在印度生產，由台灣鴻海集團(Foxconn)在坦米爾那都省(Tamil Nadu)的工廠製造。

鴻海在坦米爾那都省的斯利柏倫菩德(Sriperumbudur)廠區已開始生產iPhone 14，這是蘋果首次在印度大規模生產最新機型，也是蘋果7日發表iPhone新機後數周內便在印度啟動製造流程。

報導指出，蘋果接受「印度時報」記者訪問時，證實iPhone 14在印度製造的消息。

蘋果證實新手機iPhone 14部分將在印度生產，被視為蘋果產品移出中國的重要一步。（歐新社）

「印度時報」引述消息人士報導，在印度製造的iPhone 14不僅在印度銷售，也會外銷到國際市場，但在印度製造的iPhone價格並不會比較便宜。

蘋果在印度有三大智慧型手機製造夥伴，分別是鴻海、緯創(Wistron)及和碩(Pegatron)。

蘋果2017年開始在印度生產iPhone，機型包括iPhone SE，iPhone 12及iPhone 13，鴻海、緯創及和碩都受惠於印度政府的「電子製造獎勵計畫」(Production-Linked Incentive Scheme，簡稱PLI)。

iPhone在印度生產是蘋果將生產線移出中國的計畫之一，中國目前仍是蘋果產品的主要製造地，占比高達95%。

印度政府希望蘋果提高在印度生產的商品價格總值，希望在未來五到六年達到每年500億元的目標，並擴大製造其他蘋果產品，包括筆記型電腦Macbooks、平板電腦iPads、耳機Air Pods，以及蘋果手表。

蘋果已著手研究「印度製造」計畫多時，但目前仍僅投資生產iPhone；報導指出，截至2021年9月底結束的財年，蘋果在印度獲利35億元，但蘋果最大的收益仍來自中國。

印度製造的蘋果商品銷售仍低，印度政府已呼籲蘋果落實在印度製造的承諾；印度製造的潛力看好，蘋果在2021年9月結束的財年全球收益為3650億元，其中1910億元來自iPhone，670億元來自Macbooks及iPads，手表收益則為380億元。