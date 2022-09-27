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新聞評論／台灣半導體傾美 恐失中國商機 怎拿捏

本報系記者簡永祥／台北報導
台灣是全世界半導體最重要的生產基地，台灣國科會計畫將半導體列為核心國家關鍵技術，避免外移影響國家安全。（歐新社）
台灣是全世界半導體最重要的生產基地，台灣國科會計畫將半導體列為核心國家關鍵技術，避免外移影響國家安全。（歐新社）

美國基於國家安全推動的晶片與科學法案（簡稱晶片法案）通過後，台灣也計畫將半導體產業核心技術，列入國安法管制範圍，從政策方向，美台亦步亦趨，在美中科技戰中，台灣是美國打區域聯防重要合作夥伴，不過半導體業者也擔心，過度傾美，可能坐失全球成長最快的中國半導體商機。

美國打科技戰，台灣已是美國維護國家安全不可或缺的戰略聯盟成員之一，美國透過通過晶片法案，希望藉由補助，彌補台積電前往美國設廠成本過高等負面因素，某種層面，也降低用在軍事、國防的晶片能直接在美國生產，不要流到中國手上。

因全球先進製程晶片逾九成都在台灣生產，而台灣又離中國最近，台海關係一旦陷入緊張，反倒是美國最感憂心，因此拜登總統表示，一旦中國犯台，美國願協防台灣。國務卿布林肯接受CBS專訪，也表示生產大多數半導體晶片的台灣若有事發生，全球經濟恐將受到毀滅性影響。

對於美方官員的擔憂，台積電董事長劉德音在眾院議長裴洛西訪台前夕，已透過美媒專訪表達台積電不會成為中國武力犯台的藉口，而且拿下也沒用，當然台積電一定也有「清零對策」，會清除所有製造晶片所有參數，大陸即使控制台積電，也做不出任何先進晶片。

儘管如此，台灣政策還是傾美，台灣國科會擬將半導體產業核心技術，列入國安法管制範圍，從政策方向，美台聯手制中有亦步亦趨跡象；國安法增訂經濟間諜罪且最高可罰12年刑責一出，過去中方明目張瞻來台挖角可能收斂，台灣半導體人才跳槽中國，也可能心生畏懼。

不過，有半導體業者透露，防得愈緊，中國挖角的力度只會更強，中國半導體自主化並沒有因此停止，從近期委託台灣半導體材料分析機構的委託量暴衝，即可印證，當中國衝不停，台灣自設防線踩煞車，恐怕也會失去商機，利弊得失要拿捏得準。

晶片 台積電 拜登

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