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布林肯：台灣半導體若出事 全球經濟毀滅性影響

本報系記者江睿智、國際組／綜合報導
美國國務卿布林肯在25日播出的專訪中表示，台海若動盪，勢必影響半導體供應，全球經濟恐受到毀滅性影響。(取材自CBS)
美國國務卿布林肯在25日播出的專訪中表示，台海若動盪，勢必影響半導體供應，全球經濟恐受到毀滅性影響。(取材自CBS)

台海地緣政治風險升溫，被視為台灣護國神山群的半導體產業成為各國拉攏對象。美國國務卿布林肯在25日播出的專訪表示，台海動盪會衝擊全球，製造大多數半導體的台灣若有事發生，全球經濟恐將受到毀滅性影響。而為鞏固台灣半導體優勢，台灣國科會主委吳政忠26日表示，國科會將組成專家審議委員會界定「國家核心關鍵技術」，半導體一定會列為國家核心關鍵技術。

台灣立法院上會期三讀通過修正國家安全法部分條文，明定任何人不可為外國、陸港澳及境外敵對勢力等竊取國家核心關鍵技術，違者最重可處12年有期徒刑，罰金可視不法所得利益加倍。至於國家核心關鍵技術的認定程序及其他應遵行事項的辦法，由國科會會商有關機關定之。

台灣是全世界半導體最重要的生產基地，台灣國科會計畫將半導體列為核心國家關鍵技術，...
台灣是全世界半導體最重要的生產基地，台灣國科會計畫將半導體列為核心國家關鍵技術，避免外移影響國家安全。（歐新社）

吳政忠接受本報系專訪指出，國科會將會界定何謂國家核心關鍵技術，將成立專家審議委員會，來認定那些關鍵技術、資料一旦漏出去，會對產業造成重大影響。半導體技術一定會被列為國家關鍵技術，惟究竟要管制到多小，如管制到幾奈米，將由專家組成的審議委員會來檢視。

他表示，過去對於國家關鍵技術管制並沒有長期性、有組織作法，國科會現在既然有此權責，將會組成專家群來負責，究竟哪些技術不能馬上放出去，由專家來評判也會較有依據。但對於被認定為國家關鍵技術，產業會很緊張，會擔心技術出不去，業界也很矛盾，這就如同資安問題一樣，是要方便？還是安全？兩者之間必須有所拿捏，因此國科會也要了解被列為國家關鍵技術對業界影響層面有多大，一定會與業界溝通，不會忽然之間就訂下去。相關子法最遲會在年底前公告。

吳政忠說，很多國家邀請台積電投資，但最高端一定要留在台灣。半導體讓台灣站在世界高峰，因此占有最核心關鍵位置，估計台灣3至5年仍具有優勢，國科會在2025五年前將投入350億元台幣(約11.3億美元)於前瞻半導體及量子科研，鞏固台灣半導體優勢。

也因為台灣的半導體供應鏈在全球占有舉足輕重的地位，美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「六十分鐘」25日播出專訪布林肯的內容，布林肯說，幾乎所有半導體都在台灣製造，「這是我們現在大力投資於美國半導體生產能力的原因之一。我們設計半導體，但實際只在少數地方生產，而台灣製造大部分，若遭到破壞，對全球經濟的影響恐具毀滅性」。

布林肯 投資 台積電

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