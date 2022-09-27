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TikTok不用賣了 與美達初步協議 但國安部不滿意

編譯孫梁／綜合26日電
抖音與美國達成初步協議，在不大幅改變公司結構下，繼續在美營運；但國安部認為規範不夠嚴格，未來仍有變數。（美聯社）
抖音與美國達成初步協議，在不大幅改變公司結構下，繼續在美營運；但國安部認為規範不夠嚴格，未來仍有變數。（美聯社）

拜登政府與抖音(TikTok)擬定了初步協議，以解決中國擁有的視頻平台可能帶給美國的國家安全隱憂，並使TikTok可不對所有權進行重大改變而繼續在美國運營；但涉及談判的國安單位與財政部對協議的內容並不滿意，也讓協議仍存變數。

雙方協議的基礎是TikTok中國的母公司「字節跳動」(ByteDance)可不必將TikTok出售，和TikTok要對數據安全與管理進行改革。

知情者說，TikTok的改革主要有三項：將美國的數據全部在地儲存，可能是甲骨文公司的伺服器，而不是在新加坡和維吉尼亞州；甲骨文公司對TikTok的算法進行監督，以解決對中國政府可能利用信息流來影響美國民眾的擔憂；以及TikTok成立安全專家理事會，向政府報告和監督美國的運營。

抖音與美國達成初步協議，在不大幅改變公司結構下，繼續在美營運；但國安部認為規範不...
抖音與美國達成初步協議，在不大幅改變公司結構下，繼續在美營運；但國安部認為規範不夠嚴格，未來仍有變數。（路透）

但雙方對協議文本仍爭議不休，負責與TikTok談判的司法部副部長麗莎·默納格(Lisa Monaco)擔憂，協議的條款可能對中國不夠嚴厲。要對國安風險進行評估以決定是否批准協議的財政部，也質疑協議能否真正解決國安隱憂。因此，協議的條款可能還要進一步修改，最終達成仍需數月。

TikTok是全球最受歡迎的社群媒體平台，但過去兩年多因與中國的關係一直籠罩在法律陰影下，國會議員和監管部門多次表示，對TikTok保證用戶數據不被中國當局拿到的能力感到擔憂；前總統川普2020年曾要求字節跳動公司將TikTok賣給美國公司，否則將關閉。

司法部是在期中選舉前數周開始與TikTok談判，TikTok已成為美中冷戰氣氛的象徵，協議達成後也可能受到嚴格審查；而且拜登政府加大了對中國的批評與限制的力度，與TikTok達成協議的難度也在增大。

共和黨人批評拜登政府對中國太軟弱，國會參議員魯比歐(Marco Rubio)說：「TikTok只要不與字節跳動完全分離，在經營、數據和計算上就可能產生嚴重而無解的國安憂慮。」

TikTok為了解決面臨的國安隱憂，一直與美國外國投資委員會(CFIUS)的代表進行談判，財政部發言人說，CFIUS將採取一切措施捍衛美國的國安利益。

TikTok拒絕就協議的談判發表評論，但表示有信心解決國安疑慮，營運長瓦內莎·帕巴斯(Vanessa Pappas)本月在國會參院作證時表示，與政府達成的協議將可消除所有的國安隱憂，但她拒絕承諾在TikTok的美國數據部門排除中國員工。

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