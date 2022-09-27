回應美加軍演? 央視曝光 中殲15戰機飛越美艦上空

央視日前釋出一段短影片，顯示中國殲15戰機飛越美國勃克級驅逐艦之上，正值美中台緊張之際，解放軍釋出的訊息引發社群關注。(取自推特)

中國中央電視台最近播放的一段視頻顯示，中國海軍殲15戰機從美國海軍一艘勃克級驅逐艦的上方飛過；中國戰機飛越美艦表明中美軍隊正圍繞台海局勢展開角力，雙方在亞太地區「秀肌肉」的情況越來越多。

央視日前釋出一段短影片，顯示中國殲15戰機飛越美國勃克級驅逐艦之上，正值美中台緊張之際，解放軍釋出的訊息引發社群關注。（美聯社)

視頻畫面疑從遼寧艦 上起飛

這段視頻給人的印象是中國戰機顯然是從遼寧航空母艦起飛，因為從美艦上方飛越前的畫面，是遼寧艦的甲板有24架殲15戰機列陣。

不過，視頻未透露中國戰機飛越美艦的地點，也無法確定是哪一艘美國軍艦，但發布時機，引起社群 及媒體關注。thedrive.com報導，猜測可能是台灣海峽，如果屬實，很可能是中國軍方對美艦最近穿越台灣海峽用展示實力的方式做出回應。環球時報則稱，對於外力的挑釁，解放軍有權監控及驅離，且戰機位置符合國際慣例，安全且專業。

美國及其盟國和中國近來一直在台灣海峽頻繁活動，尤其是眾院 議長裴洛西訪問台灣以來，引發兩岸舉行一系列軍事演習。美國海軍勃克級驅逐艦希金斯號(Higgins，舷號DDG-76)和加拿大皇家海軍護衛艦溫哥華號上周剛從台灣海峽駛過，但中國殲15戰機飛越的美艦並非希金斯號驅逐艦。美國海軍定期在西太平洋展開自由航行，在南海也會遭遇中國殲15戰機。

美國海軍：此類飛越不是第一次

據報導，無論中國戰機飛越美艦是在何處，顯然都是國際水域，一個國家的軍艦和飛機跟蹤另一國的艦機並不少見，目前沒有跡象顯示殲15戰機的飛越動作危險和不專業，美國海軍和盟國表示，此類飛越已不是第一次。

但此次飛越表明，中國軍方越來越多地利用航母力量監視美國及其盟國的戰艦；而殲15戰機在飛越美艦上方的同時，美艦很可能在跟蹤中國的航母，而殲15戰機的飛越是對美艦跟蹤行動的正常反應，以警告美艦不要試圖靠近遼寧號。

同編隊另一戰機攜空對空飛彈

視頻中看不清飛越美艦的殲15戰機是否掛載武器，但同一編隊的另外兩架戰機中的一架似乎攜帶了空對空飛彈。

美加上周聯合海上軍演，戰艦通過台灣海峽。央視23日即釋出殲15戰機飛越勃克級驅逐艦的視頻，但未說明任何時間地點。圖為中國遼寧艦上的殲15戰機，戰機可搭載空對空導彈。（Getty Images）

中國媒體報導，24架殲15戰機在遼寧號航母甲板列陣的畫面，是在渤海演習期間拍攝的，雖然意味著距台灣海峽很遠，但並不代表遼寧號在軍演外的其他時間不會到台灣海峽；也有可能是戰機飛越美艦與遼寧號的24架戰機列陣沒有關聯，只是在同一時間發布，作為在台海局勢緊張時期的實力秀。

今年是遼寧號航母服役十周年，中國目前擁有60多架殲15戰機，6月下水的中國第三艘航母福建號採用了電磁彈射起飛技術，預計將搭載新型的殲35艦載機。