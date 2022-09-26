20年前1本書預言民主黨享長期優勢 如今變樣

明尼蘇達州23日投票所，開放投票。(美聯社)

20年前，一本飽受推崇的專書「民主黨 蔚為多數」(The Emerging Democratic Majority，暫譯)預言美國來到多種族、後工業時代，民主黨會長期享有優勢，但紐約時報周末在紀念該大作問世20載的專文中指出，該書對美國政治的影響值得一提，但事實已證明，情勢發展並不如作者所料。

紐時專文指出，前總統川普 崛起、美國政治逐漸失能，對此提出的解釋數不清道不完，民主黨蔚為多數一書不盡然能列居解釋排行的榜首，但歷史學者回顧這段光陰，可能會提到該書對美國政治的影響。

該書主旨說，民主黨快要在全國政治占有恆久優勢，曾出力打造出希望、恐懼等情緒，最終影響到兩黨的運作，尤其歐巴馬任職總統時代，該書儼然預言成真，情況更似乎如此。

那本書把民主黨的小勝，改寫成指標，說自由派會長期執政；保守派對美國愈發種族多元化的憂心因此火上添油，即便書中鼓勵共和黨建制派向拉美裔選民遞出橄欖枝、尋求移民政策改革，也是一樣；「人口就是命運」這個觀念日益受歡迎，也讓進步派據以反駁溫和派，偏好動員由年輕、非白人選民組成的聯盟，凡此種種都出力，為川普的崛起鋪好舞台。

要把這些全歸因給一本書，實在言過其實，特別是那本書跟歐巴馬時代在其支持者推動下，變成諷刺畫，一點也不相像；此外，書中也沒提出後來被信受奉行的觀點，認定總人口中的族裔變遷，就容民主黨靠著動員、偏左政治，不必取得白人勞工 階層的支持就勝選。

書中主張，民主黨靠著稍改柯林頓、高爾政府作風，奉行「中間派」政治，可能就建立起多數，當然，民主黨還要「跡近平分」白人勞工階層選民才行。

但出書20年來，很容易就瞧出實情與書中期盼有所差異，例如它對「選舉人團」(Electoral College)制度的預測；還有很多個州，如喬治亞、德州、北卡州及亞利桑納等，都沒因總人口族裔變遷而「變藍」(轉為民主黨地盤)。再來，書中對民主黨取得沒大學學歷白人選民支持的能耐，也太高估了。