我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熱帶風暴伊安逼近 德桑提斯頒布全州緊急狀態令

分析：中加大軍事恫嚇 台成國際議題 美更不能退縮

駐紐約台北經文處長：中國愈來愈強勢 台永不放棄自由

編譯潘勛／綜合24日電
駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章接受福斯新聞專訪。(福斯新聞電視畫面截圖)
駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章接受福斯新聞專訪。(福斯新聞電視畫面截圖)

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章美東時間23日接受福斯新聞網(Fox News)專訪，警告外界中國可能入侵台灣，同時呼籲全球民主國家支持在台灣島上的中華民國；李光章指出，台灣雖會盡一切可能來降低兩岸緊張，但永不放棄自由。

福斯新聞網以「大使」(ambassador)一銜稱呼李光章處長；李光章表示，對中國可能入侵台灣一事非常、非常憂心，「中國迄未放棄武統台灣」。

李光章描述，面對中國愈來愈強勢，國際及台島內部都多所努力，提振台灣防務；「很多軍事專家都對中國可能入侵，預設不同的時間表。但我相信，和平唯有透過實力才能維繫」。

李光章推崇拜登總統對中華民國在台灣的支持；拜登最近在「60分鐘」(60 Minutes)節目上表示，面對中國動武，美軍將協防台灣。白宮官員表示，總統的發言也屬「戰略模糊」政策，用意在讓北京捉摸不透，但美國的「一中政策」維持不變。

李光章指出，拜登發言凸顯美國決心捍衛民主，也向北京釋出明確訊息，即美國的戰略模糊已轉向清晰，因應中方對台的恫嚇；烏克蘭局勢讓眾人得知，嚇阻力量至為關鍵、防止戰爭爆發極為重要；台灣真正的成功，要以能否防止戰爭爆發來衡量，而非能否贏得戰事。

據悉拜登政府也在考慮制裁中國，以嚇阻中國可能侵台。

李光章指出，美國人民應瞭解，台灣民主的未來，與自由世界的未來息息相關；中國入侵台灣將使整個地區動蕩，因此權衡情勢，要曉得台灣不是中國最終目標，而是中國想追求區域及全球宰制的第一張骨牌。

針對中國增加對台挑釁，最近環台島舉行大型軍演，李光章指出，美、台應利用這次危機來當催化劑，加快往有建設性的安全夥伴關係發展；面對對岸大型敵人如巨怪存在，台灣真誠希望熱愛自由、和平的各國能團結起來，給台灣支持。

觀察家指出，北京的恫嚇只會引起反效果，讓協防台灣成為美國要務；李光章指出，中國的動作已強化台灣人民的決心。

在第77屆聯合國大會進行中，來自紐約的多個台灣社團人士23日登上遊輪，在聯合國外的東河上，聲援台灣加入聯合國，當天的遊輪上綁有「Keep Taiwan Free」及「台灣加入聯合國」等口號的布條，先一路沿著東河往南到自由女神。這場活動是繼17日在曼哈頓舉辦的入聯大遊行後另一次大型活動。

17日當天的遊行從曼哈頓中城西側的中國駐紐約總領事館前出發，沿西42街走向時報廣場，途經中央車站後沿公園大道往南，行進至假日市集人潮眾多的聯合廣場。 

拜登 聯合國 北京

上一則

前海軍情報官：比起擴軍 中國傾向「海上民兵」攻台

下一則

保衛地球「演習」 DART「自殺任務」撞小行星

延伸閱讀

駐紐約台北經文處長李光章受福斯專訪：永不放棄自由

駐紐約台北經文處長李光章受福斯專訪：永不放棄自由
英國樂壇長青樹艾爾頓強 被拜登一個動作給弄哭了

英國樂壇長青樹艾爾頓強 被拜登一個動作給弄哭了
歐盟聯大發言：支持台海穩定 不會無視北京侵犯人權

歐盟聯大發言：支持台海穩定 不會無視北京侵犯人權
布林肯會王毅：維持台海和平穩定至關重要

布林肯會王毅：維持台海和平穩定至關重要

熱門新聞

大華府華人社區今年1月12日在司法部前聚集抗議，高喊「我是學者，不是間諜！」(記者張筠 / 攝影)

美中交惡 去年1400華裔科學家自美出走

2022-09-23 09:49
中國網羅海外核武實驗室華裔科學家回國，美國率先開發核武的洛薩拉摩斯國家實驗室是主要目標之一。(美聯社)

報告：美核武實驗室154名華裔科學家 被中國網羅

2022-09-22 20:35
新冠肺炎確診者的長期慢性症狀(長新冠)，讓一些工人擔心重複感染，於是紛紛辭職，企業缺人荒雪上加霜。圖為紐約市一公司雇員下班後搭地鐵返家。(美聯社)

長新冠釀缺工 美「大離職潮」來了

2022-09-18 14:45
拜登總統(左)在18日播出的訪問中表示，假如中國侵犯台灣，美國部隊將會出面防衛。 (美聯社)

拜登：中國若武力侵台 美國會出兵防衛

2022-09-18 21:11
中俄東線天然氣管道起於俄羅斯西伯利亞，在中國境內途經9個省區市，全長5111公里。但日前傳出俄方將於22日至29日暫停對中國供氣，原因是管道將進行例行檢修。(美聯社)

習普峰會…習近平提希望結束戰爭 俄斷天然氣1周

2022-09-22 10:53
美國總統拜登偕同夫人吉兒19日參加了已故英國女王伊麗莎白二世的國葬典禮，但兩人被安排坐在後方的第14排（紅圈），引來前總統川普上社群媒體發文嘲笑。（翻攝自MAILONINE）

川普諷拜登在女王國葬被安排坐後方 實情…他來也一樣

2022-09-20 03:25

超人氣

更多 >
哈利最畏懼的王室成員竟是親姪子喬治 原因是...

哈利最畏懼的王室成員竟是親姪子喬治 原因是...
三鐵美女穿高衩緊身服比賽太露骨？裁判：服裝合規定

三鐵美女穿高衩緊身服比賽太露骨？裁判：服裝合規定
美西房市急凍 西雅圖交易跌34% 最快冷卻20城加州占6個

美西房市急凍 西雅圖交易跌34% 最快冷卻20城加州占6個
被俄軍俘虜後身體「變形」 獲釋烏軍前後照片差異驚人

被俄軍俘虜後身體「變形」 獲釋烏軍前後照片差異驚人
歐洲人備戰寒冬 中國「取暖神器」熱銷 1個月出口129萬條

歐洲人備戰寒冬 中國「取暖神器」熱銷 1個月出口129萬條