駐紐約台北經文處長：中國愈來愈強勢 台永不放棄自由

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章接受福斯新聞專訪。(福斯新聞電視畫面截圖)

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章美東時間23日接受福斯新聞網(Fox News)專訪，警告外界中國可能入侵台灣，同時呼籲全球民主國家支持在台灣島上的中華民國；李光章指出，台灣雖會盡一切可能來降低兩岸緊張，但永不放棄自由。

福斯新聞網以「大使」(ambassador)一銜稱呼李光章處長；李光章表示，對中國可能入侵台灣一事非常、非常憂心，「中國迄未放棄武統台灣」。

李光章描述，面對中國愈來愈強勢，國際及台島內部都多所努力，提振台灣防務；「很多軍事專家都對中國可能入侵，預設不同的時間表。但我相信，和平唯有透過實力才能維繫」。

李光章推崇拜登 總統對中華民國在台灣的支持；拜登最近在「60分鐘」(60 Minutes)節目上表示，面對中國動武，美軍將協防台灣。白宮官員表示，總統的發言也屬「戰略模糊」政策，用意在讓北京 捉摸不透，但美國的「一中政策」維持不變。

李光章指出，拜登發言凸顯美國決心捍衛民主，也向北京釋出明確訊息，即美國的戰略模糊已轉向清晰，因應中方對台的恫嚇；烏克蘭局勢讓眾人得知，嚇阻力量至為關鍵、防止戰爭爆發極為重要；台灣真正的成功，要以能否防止戰爭爆發來衡量，而非能否贏得戰事。

據悉拜登政府也在考慮制裁中國，以嚇阻中國可能侵台。

李光章指出，美國人民應瞭解，台灣民主的未來，與自由世界的未來息息相關；中國入侵台灣將使整個地區動蕩，因此權衡情勢，要曉得台灣不是中國最終目標，而是中國想追求區域及全球宰制的第一張骨牌。

針對中國增加對台挑釁，最近環台島舉行大型軍演，李光章指出，美、台應利用這次危機來當催化劑，加快往有建設性的安全夥伴關係發展；面對對岸大型敵人如巨怪存在，台灣真誠希望熱愛自由、和平的各國能團結起來，給台灣支持。

觀察家指出，北京的恫嚇只會引起反效果，讓協防台灣成為美國要務；李光章指出，中國的動作已強化台灣人民的決心。

在第77屆聯合國 大會進行中，來自紐約的多個台灣社團人士23日登上遊輪，在聯合國外的東河上，聲援台灣加入聯合國，當天的遊輪上綁有「Keep Taiwan Free」及「台灣加入聯合國」等口號的布條，先一路沿著東河往南到自由女神。這場活動是繼17日在曼哈頓舉辦的入聯大遊行後另一次大型活動。

17日當天的遊行從曼哈頓中城西側的中國駐紐約總領事館前出發，沿西42街走向時報廣場，途經中央車站後沿公園大道往南，行進至假日市集人潮眾多的聯合廣場。