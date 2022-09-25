前海軍情報官：比起擴軍 中國傾向「海上民兵」攻台

北京當局可能傾向於徵用民用船隻作為打擊台灣、聲索南海主權的有力工具。圖為中國漁船在南韓延坪島附近海域。(美聯社)

美聯社報導，與明目張膽地擴建軍隊相比，中國政府更傾向於徵用民用船隻遂行國防目的；既是「軍民合一」戰略的一部份，有必要時更可以民用商船作為打擊台灣、聲索南海主權的有力工具。

已退役的海軍情報官達姆(Mike Dahm)指出，自2016年以來，中國所有民用渡輪均必須達到「能容納軍用坦克」的國防標準才會准予航行，因此中國預料會在戰時徵召民用船隻的做法早已是公開的秘密，中國政府也從未隱瞞過「將民用遠洋船隻應用於作戰」的企圖。

達姆透露，由於中國從未放棄使用武力統一台灣的選項，但又沒有足夠的兩棲部隊能夠橫越最窄也有80哩的台灣海峽，同時又不願意在「不知何時才會有戰爭」的不確定因素下耗費鉅資打造大型兩棲艦隊，因此若中國決定對台升級事態，民用渡輪或許會成為權宜之計。

北京當局可能傾向於徵用民用船隻作為打擊台灣、聲索南海主權的有力工具。圖為插有五星旗的中國漁船在日本德島市附近海域。(美聯社)

不過，達姆也表示，就算民用渡輪可容納軍用坦克，但渡輪最原始的設計畢竟是提供「港口到港口」之間的交通，用途與軍用坦克設計來「搶灘登陸」大有不同，因此除非中國已有能力控制台灣港口，否則就「攻台」這個選項，民用渡輪並無用武之地。

另方面，除了台灣問題以外，中國與周邊國家長期以來針對南海主權亦多有齟齬，民用船隻也是中國政府在南海護漁或執行軍事任務的重要掩護。

亞洲海事透明戰略暨國際研究中心(CSIS AMTI)主任波林(Gregory Poling)指出，中國南海艦隊有約800至1000艘商業漁船及200艘「既非漁船又非軍艦」的專業民兵，中國政府若在實際戰爭中將這些裝備優良、訓練有素，且受國家直接控制但又並非正規軍的民兵送上戰場，會使國際交戰規則的問題很複雜。

波林說：「交戰國不可能把每艘中國漁船都視為武裝戰鬥人員，但事實上民用漁船上可能確實有些人就是軍人或民兵；以民用船隻進行國防任務，可以讓中國軍令系統確切指揮民船，但又對外撇清中國的責任。」