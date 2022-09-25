我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熱帶風暴伊安逼近 德桑提斯頒布全州緊急狀態令

分析：中加大軍事恫嚇 台成國際議題 美更不能退縮

前海軍情報官：比起擴軍 中國傾向「海上民兵」攻台

編譯柯立偉／綜合24日電
北京當局可能傾向於徵用民用船隻作為打擊台灣、聲索南海主權的有力工具。圖為中國漁船在南韓延坪島附近海域。(美聯社)
北京當局可能傾向於徵用民用船隻作為打擊台灣、聲索南海主權的有力工具。圖為中國漁船在南韓延坪島附近海域。(美聯社)

美聯社報導，與明目張膽地擴建軍隊相比，中國政府更傾向於徵用民用船隻遂行國防目的；既是「軍民合一」戰略的一部份，有必要時更可以民用商船作為打擊台灣、聲索南海主權的有力工具。

已退役的海軍情報官達姆(Mike Dahm)指出，自2016年以來，中國所有民用渡輪均必須達到「能容納軍用坦克」的國防標準才會准予航行，因此中國預料會在戰時徵召民用船隻的做法早已是公開的秘密，中國政府也從未隱瞞過「將民用遠洋船隻應用於作戰」的企圖。

達姆透露，由於中國從未放棄使用武力統一台灣的選項，但又沒有足夠的兩棲部隊能夠橫越最窄也有80哩的台灣海峽，同時又不願意在「不知何時才會有戰爭」的不確定因素下耗費鉅資打造大型兩棲艦隊，因此若中國決定對台升級事態，民用渡輪或許會成為權宜之計。

北京當局可能傾向於徵用民用船隻作為打擊台灣、聲索南海主權的有力工具。圖為插有五星...
北京當局可能傾向於徵用民用船隻作為打擊台灣、聲索南海主權的有力工具。圖為插有五星旗的中國漁船在日本德島市附近海域。(美聯社)

不過，達姆也表示，就算民用渡輪可容納軍用坦克，但渡輪最原始的設計畢竟是提供「港口到港口」之間的交通，用途與軍用坦克設計來「搶灘登陸」大有不同，因此除非中國已有能力控制台灣港口，否則就「攻台」這個選項，民用渡輪並無用武之地。

另方面，除了台灣問題以外，中國與周邊國家長期以來針對南海主權亦多有齟齬，民用船隻也是中國政府在南海護漁或執行軍事任務的重要掩護。

亞洲海事透明戰略暨國際研究中心(CSIS AMTI)主任波林(Gregory Poling)指出，中國南海艦隊有約800至1000艘商業漁船及200艘「既非漁船又非軍艦」的專業民兵，中國政府若在實際戰爭中將這些裝備優良、訓練有素，且受國家直接控制但又並非正規軍的民兵送上戰場，會使國際交戰規則的問題很複雜。

波林說：「交戰國不可能把每艘中國漁船都視為武裝戰鬥人員，但事實上民用漁船上可能確實有些人就是軍人或民兵；以民用船隻進行國防任務，可以讓中國軍令系統確切指揮民船，但又對外撇清中國的責任。」

上一則

美空軍司令：中國殲20不可小覷 但沒到讓人睡不著程度

下一則

駐紐約台北經文處長：中國愈來愈強勢 台永不放棄自由

延伸閱讀

期中選舉提前投票 維州23日啟動 馬州華府下月底上路

期中選舉提前投票 維州23日啟動 馬州華府下月底上路
美海軍最大賄案主謀「胖雷」 逃往俄羅斯前被捕

美海軍最大賄案主謀「胖雷」 逃往俄羅斯前被捕
方李邦琴捐助 金山百年渡輪「重生」將成灣區委員會辦公場所

方李邦琴捐助 金山百年渡輪「重生」將成灣區委員會辦公場所
市長砍渡輪預算 暫停擴充服務

市長砍渡輪預算 暫停擴充服務

熱門新聞

大華府華人社區今年1月12日在司法部前聚集抗議，高喊「我是學者，不是間諜！」(記者張筠 / 攝影)

美中交惡 去年1400華裔科學家自美出走

2022-09-23 09:49
中國網羅海外核武實驗室華裔科學家回國，美國率先開發核武的洛薩拉摩斯國家實驗室是主要目標之一。(美聯社)

報告：美核武實驗室154名華裔科學家 被中國網羅

2022-09-22 20:35
新冠肺炎確診者的長期慢性症狀(長新冠)，讓一些工人擔心重複感染，於是紛紛辭職，企業缺人荒雪上加霜。圖為紐約市一公司雇員下班後搭地鐵返家。(美聯社)

長新冠釀缺工 美「大離職潮」來了

2022-09-18 14:45
拜登總統(左)在18日播出的訪問中表示，假如中國侵犯台灣，美國部隊將會出面防衛。 (美聯社)

拜登：中國若武力侵台 美國會出兵防衛

2022-09-18 21:11
中俄東線天然氣管道起於俄羅斯西伯利亞，在中國境內途經9個省區市，全長5111公里。但日前傳出俄方將於22日至29日暫停對中國供氣，原因是管道將進行例行檢修。(美聯社)

習普峰會…習近平提希望結束戰爭 俄斷天然氣1周

2022-09-22 10:53
美國總統拜登偕同夫人吉兒19日參加了已故英國女王伊麗莎白二世的國葬典禮，但兩人被安排坐在後方的第14排（紅圈），引來前總統川普上社群媒體發文嘲笑。（翻攝自MAILONINE）

川普諷拜登在女王國葬被安排坐後方 實情…他來也一樣

2022-09-20 03:25

超人氣

更多 >
哈利最畏懼的王室成員竟是親姪子喬治 原因是...

哈利最畏懼的王室成員竟是親姪子喬治 原因是...
三鐵美女穿高衩緊身服比賽太露骨？裁判：服裝合規定

三鐵美女穿高衩緊身服比賽太露骨？裁判：服裝合規定
美西房市急凍 西雅圖交易跌34% 最快冷卻20城加州占6個

美西房市急凍 西雅圖交易跌34% 最快冷卻20城加州占6個
被俄軍俘虜後身體「變形」 獲釋烏軍前後照片差異驚人

被俄軍俘虜後身體「變形」 獲釋烏軍前後照片差異驚人
歐洲人備戰寒冬 中國「取暖神器」熱銷 1個月出口129萬條

歐洲人備戰寒冬 中國「取暖神器」熱銷 1個月出口129萬條