俄外長聯大演說聲援中國：美在台灣周邊玩火

俄羅斯外長拉夫羅夫24日在聯大演講中聲援中國大陸，批評美國在台灣周邊玩火。(Getty Images)

中國外交部長王毅 24日在聯大發表演說，重申北京 對台立場，指「只有國家實現完全統一，台海才能真正迎來持久和平」、「任何試圖阻擋中國統一大業的行徑，必將被歷史車輪碾碎」。 俄羅斯外交部長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)同日則在聯大演說中聲援中國，指責華府 試圖「把整個世界變成自己的後院」、「在台灣周邊玩火」。

美聯社分析，儘管上述言論看似強硬，但北京在國際場合總不忘重申類似立場，王毅的說法並未超出中國領導階層過往表態的正常範圍；此外，中國國家主席習近平這次並未親自出席在紐約舉行的聯合國大會發言，王毅這場演說不必然是重要表態。

中國外長王毅24日在聯合國大會發表演講。 (中新社)

華爾街日報指出，王毅在約20分鐘的演說中，最長部分就是在談台灣。雖然王毅未在演說中直接提到美國最近的活動，但他上周曾公開表示，華府和北京未來關係的關鍵就是台灣。

王毅重申一中：阻礙和統 將被歷史輾碎

在演說中，王毅重申，台灣自古就是中國領土不可分割的一部分，中國國家主權和領土完整從未分割，大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變。中國堅定維護一個中國原則，不僅是在維護自身國家主權和領土完整，也是在真正維護台海的和平穩定。

他表示，「中國願繼續以最大誠意、盡最大努力實現兩岸和平統一。而為達到這一目的，必須以最堅定決心打擊台獨分裂活動，以最有力舉措排除外部勢力干涉。只有依法堅決制止分裂，兩岸和平統一才有現實基礎。只有國家實現完全統一，台海才能真正迎來持久和平」。

王毅並警告：「任何干涉中國內政的圖謀都必將遭到中國人民一致反對。任何試圖阻擋中國統一大業的行徑都必將被歷史車輪碾碎。」

針對俄羅斯與烏克蘭戰爭，王毅則表示：「我們呼籲相關各方避免危機『外溢』，以維護發展中國家的正當權利。」「中國支持一切有助於和平解決烏克蘭危機的努力，當務之急是勸和促談。」

同日發表聯大演說的俄外長拉夫羅夫，在指責西方為俄烏戰爭制裁莫斯科之外，話鋒一轉批判華府的對台立場表示，「他們在台灣周邊玩火。最要緊的是，他們承諾向台灣提供軍事支持」。

美國國會眾院議長裴洛西8月訪台後，華府和北京在台灣議題上的緊張加劇，中國對台進行大規模軍事演習，拜登總統則在回覆媒體詢問時承諾捍衛台灣。

王毅23日在紐約聯大與美國國務卿布林肯(Antony Blinken)會晤，指美方在台灣議題上的行動與其政治承諾「背道而馳」，美方表態協防台灣是發出「十分錯誤和危險的訊號」。新華社報導，王毅提到台灣問題，反映出中國當前「以牽制和壓制為指導原則的政策」。而根據美國會議紀要，布林肯在會中強調美國維護台海和平穩定的承諾，符合美國長期以來的一個中國政策。