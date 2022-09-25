分析：中國加大武嚇 台灣已成國際議題 美壓力更大

中國加大對台武嚇，已使台灣成國際問題。圖為美國國會眾院議長裴洛西(左)8月訪問台灣時，中華民國總統蔡英文(右)歡迎。（路透）

台海局勢升溫，引發國際關注。新加坡 媒體引述學者分析指出，兩岸關係改變主要因為北京 的緣故；美國國會眾院議長(Nancy Pelosi)8月訪台後，中國加大對台軍事恫嚇，已將台灣變成國際議題，美國不得退縮的壓力也更大。

台海局勢已成為國際最關注的議題之一。新加坡「海峽時報」(The Straits Times)24日以近兩個版面的篇幅刊出多篇報導，從美、中、台等不同角度分析台海情勢發展。

其中一篇報導指出，雖然目前兩岸關係處於數十年來最緊張的狀態，但許多台灣民眾不因此而擔心，即使情況確實有些改變。

中國加大對台武嚇，已使台灣成國際問題。圖為美國國會眾院議長裴洛西(左二)8月訪問台灣時，中華民國總統蔡英文(左三)歡迎。(圖:總統府提供)

報導引述澳洲國立大學專攻兩岸議題的政治學者宋文笛(Wen-Ti Sung)分析，裴洛西 訪台成了北京擴大台灣周圍軍事行動規模、創造軍事「新常態」的藉口，但同時也減少美國拋棄台灣的風險。

他認為，中國在裴洛西訪台後加大對台軍事恫嚇，已讓台灣成為國際議題，這也讓美國不得退縮的壓力更大。

兩岸關係自2016年開始走下坡，近幾個月緊張情勢更急遽升溫。

華盛頓大學傑克遜國際研究院助理教授林于翔(James Lin)觀察，儘管中華民國總統蔡英文反對與中國大陸統一，但她並未單方面對兩岸關係造成重大改變。

林于翔認為，近年兩岸關係改變主要是北京方面的緣故，特別是中國國家主席習近平上台後。事實上，裴洛西訪台之前，中國已頻頻出動軍機侵擾台灣防空識別區、打壓台灣。林于翔指出，裴洛西訪台只是進一步加劇這些壓力而已，包括中國祭出經濟制裁、發射飛彈落入台灣附近海域等。

為因應中國軍事威脅，台灣一方面增加國防預算、強化不對稱戰力，同時也尋求更多國際支持。

宋文笛表示，台灣正尋求透過多邊的方式來嚇阻中國軍事冒險主義，這包括更積極進行國會外交、接待外國訪賓等。

除了美國，台灣也試圖強化與其他國家的合作關係，並持續遊說其他國家支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）、參與世界衛生組織等國際組織。

宋文笛分析，這些動作將台灣議題國際化，若中國入侵台灣，也會提升其他國家加入國際對北京實施外交、經濟制裁的可能性。

另一篇報導分析，裴洛西訪台及中國的反應，導致美中關係跌入「新低點」，台灣成為美中兩強間最嚴重的「衝突熱點」。

對於拜登表態美國將防衛台灣的說法，有專家分析，這將強化中國加強軍事能力的決心，為可能的入侵行動作好準備。

新加坡國立大學東亞研究所資深研究員祁冬濤指出，和平統一台灣仍是中國的第一選項，但習近平確實比先前的中國領導人更有決心，為「非和平統一」做準備。