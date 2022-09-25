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分析：中加大軍事恫嚇 台成國際議題 美更不能退縮

美空軍司令：中國殲20不可小覷 但沒到讓人睡不著程度

編譯盧炯燊／綜合23日電
殲20戰機是中共解放軍自主研製的全天候、中遠程、重型超音速隱形戰鬥機，具有優異的制空作戰能力和良好的對地對海精確打擊能力。(央視軍事截圖)
殲20戰機是中共解放軍自主研製的全天候、中遠程、重型超音速隱形戰鬥機，具有優異的制空作戰能力和良好的對地對海精確打擊能力。(央視軍事截圖)

美軍太平洋空軍司令威爾斯巴赫(Kenneth Wilsbach)一直高度關注中國話題，他日前在一次會議中提到中國殲20戰機，指這款中國最現代化戰機的快速擴張，令競爭對手感到震驚，不過也說還沒到讓人睡不著覺的程度。

他本月19日在馬里蘭州國家港口市(National Harbor)出席「航空、太空及網路會議」時表示，「美國空軍可以評估殲20的機會不多，殲20看著還行，但還沒到讓人睡不著覺的程度。」他又說，中國仍在製造很多像殲20這樣的戰機。

威爾斯巴赫今年3月曾表示，要判斷中國將殲20用作多用途戰機還是專注於加強空中優勢，目前來說仍為時過早。

解放軍當前最強戰機殲20，獲美空軍司令稱讚。(取材自新華網)
解放軍當前最強戰機殲20，獲美空軍司令稱讚。(取材自新華網)

他當時首次披露，美國空軍一架F-35戰機在東海上空曾與殲20發生過一次「近距離接觸」。這次接觸給駕駛F-35的美軍飛行員及威爾斯巴赫帶來了全新體驗，他當時評價稱「與殲20相關的指揮和控制系統給我們留下深刻印象，中國飛行員駕馭殲20的表現更是出色。」

威爾斯巴赫說「我們從那次遭遇戰學到了很多，但坦白說，我不會太擔心」。

北京「解放軍報」在8月披露，殲20多次緊急起飛以應對外國飛機進入東海防空識別區。

五角大廈在有關中國軍隊的最新報告指出，殲20及正在開發的第五代艦載戰機，FC-31鶻鷹戰機是正在開發中的第五代戰機，將增強中國空軍目前以第四代戰機為主的戰鬥能力，特別是空對空能力方面。

報告指出，這兩款戰機具有高機動性、隱身特性和內部武器艙，加上其先進的航空電子設備和傳感器，可增強態勢感知、雷達跟蹤和目標定位能力，以及電子戰系統。

威爾斯巴赫的前任、現任空軍參謀長的布朗(Charles Brown Jr.)雖也同意威爾斯巴赫的觀點，殲20還沒到讓人睡不著覺的程度，但中國空軍的進步值得關注，如果美軍不繼續確保現在的領先優勢，則肯定會睡不著覺。

目前估計中國擁有數十架殲20，少於美國的186架F-22及大約300架F-35A。

北京 太空 五角大廈

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