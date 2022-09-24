費德勒退休／時尚品味獲封最受歡迎落敗選手 GQ評選最有型男人

費德勒2016年參加奧斯卡獎。（路透）

瑞士網球名將費德勒(Roger Federer)比賽表現沉著，動作優雅，且以其紳士作風聞名，但他也有年少輕狂的時候，年少時的他相當情緒化，比賽會大吼大叫、摔球拍；除了球場表現，他也因出色的時尚 品味屢受稱讚，他也是時裝周前排的常客。

紐約時報報導，他在1996年首次對上澳洲 名將修威特(Lleyton Hewitt)，大家一同見證兩個浮躁、不成熟的丟拍青少年。澳洲籍教練卡希爾(Darren Cahill)回憶表示：「兩人都很激動，當時出現很多情況，但這就是那個年紀男孩的經典模樣。」

年少時的費德勒曾是火爆浪子，他表現差強人意時會大聲怒吼，失誤後在場上丟拍，偶爾還會對出界判決抱怨不休、憤怒丟球或和他父親起爭執。

印度快報(Indian Express)報導，費德勒青少年在瑞士全國網球學院時，曾亂丟球拍，劃破剛掛起的簾子；費德勒在紀錄片「重播」(Replay)中回憶道：「簾子很厚，我以為不可能破掉，但十分鐘後我丟出球拍，球拍在空中像直升機旋翼旋轉，然後像刀子切奶油一樣劃開簾子。」最後他被罰掃廁所和用吸塵器打掃地板。

費德勒2007年紐約時裝周和安娜溫圖併坐。（路透）

他的父親羅伯特(Robert Federer)曾說：「兒子有時很可怕，會在場上丟拍咒罵，有時我們會覺得有點丟臉。但突然之間，他變得成熟許多，也善用其精力。」

費德勒2008年也承認：「我之前很難在場上循規蹈矩，維持端正行為對我來說是件大事。」

然而隨著費德勒年紀增長，個性更成熟，他開始和年少時的運動心理師合作；許多人認為他的重要教練兼摯友卡特(Peter Carter)在2002年車禍離世，使他更加內斂。

紐時報導，費德勒表示：「這一切取決於我，大家都說我的行為端正了，但我只是想辦法讓自己在球場冷靜下來罷了。」

除了專業表現，費德勒過去逾20年來，以其比賽、個人魅力和絕佳的時尚令費粉著迷，他從長髮青少年蛻變成現在注重細節、精心穿搭的成熟紳士；下場後，他也是時尚秀前排常客，不時登上媒體最佳服裝名單；2019年年底更被GQ雜誌評選為2010至2019年十年間「最有型男人」。

2006年溫布頓，費德勒穿上量身打扮的奶油白西裝外套拿下獎杯，轟動網路；2007年紐約時裝周，他被拍到和好友「時尚」(Vogue)雜誌總編輯安娜溫圖(Anna Wintour)併坐，他事後受訪說自小便喜歡Prada、D&G、Dior、LV等時尚精品；2016年奧斯卡獎 ，膝蓋手術三周後，他宛若電影明星般身穿LV西裝走奧斯卡紅毯。

2017年澳洲公開賽上，他以黑白斜紋上衣引人注目；雖然過去五年他未拿下大獎，但卻贏得「最受歡迎的落敗選手」的頭銜。