費德勒退休／職業生涯「吸金」1.3億 場外代言賺更多

優衣庫和費德勒的交易「沒有退休條款」。（路透）

23日正式退役的網壇傳奇人物「費爸」費德勒(Roger Federer)在大滿貫賽事中排名男子第三，更是史上收入最高的運動員 之一；根據富比世 雜誌(Forbes)統計，費德勒已連續17年是收入最高的網球選手。

現年41歲的費德勒，打過1500多場職業比賽，戰績是1251-275(81.98%)；其職業網球生涯合計收入為1億3059萬元；雖然這樣高額的網壇收入十分驚人，但他的場外進帳更多。

費德勒過去兩年因傷出賽有限，因此今年的球場收入掛零，2021年球場收入為64萬7655元；2017年的球場收入最高，達到1305萬元，也是他唯一收入超過1000萬元的賽季。

費德勒以高超的球技和優雅的風度，成為網球史上收入最高、也可能是球迷最多的球王。（美聯社）

費德勒自1994年至2018年間得到服裝及鞋類公司耐吉(Nike)贊助；他與耐吉合作最後十年，每年賺得約1000萬元代言費；雙方分道揚鑣後，費德勒與日本服裝公司優衣庫(Uniqlo)簽下為期十年、價值高達3億元的合作協議，相當於每年收入3000萬元；這項震撼業界的交易不但明顯高於耐吉，還有兩大重要特點。

首先，優衣庫和費德勒的交易「沒有退休條款」，這表示無論費德勒是否參賽，他到2028年每年都會持續從優衣庫收到3000萬元贊助款項。此外，這項交易並不包括鞋子選擇權，代表費德勒可以穿任何他想穿的鞋子。

費德勒長期穿耐吉球鞋，近年改為優衣庫代言，但優衣庫並未生產專業球鞋，費德勒改穿瑞士品牌On Holding球鞋。（美聯社）

費德勒與耐吉長達24年的合作結束後，一度繼續穿耐吉鞋，後來他成為On Holding品牌大使，改穿瑞士公司On Holding AG的鞋，並獲得約3%公司股權。

2021年On Holding以每股24元價格上市，公司估值逾65億元，目前股價在19.44元徘徊，費德勒持有的3%股份，價值約1億8000萬元。

費德勒與優衣庫的交易和他對On Holding的投資，讓他成為史上收入最高運動員之一；這些交易都是在他離開耐吉之後達成，而且這兩家公司在職業運動或網球領域都沒有大量業務。

費德勒的其他代言還包括：勞力士(Rolex)、百味來(Barilla)、全球最大精品集團LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton 旗下的酩悅香檳(Moët Chandon)、Wilson運動器材、瑞士蓮(Lindt)巧克力糖果公司、瑞士信貸集團(Credit Suisse Group AG)和企業集團波克夏 海瑟威公司(Berkshire Hathaway Inc)旗下私人航空公司NetJets等等。

2020年，費德勒被富比世雜誌評為收入最高運動員，那年他的網球場內外收入合計為1億630萬元；2021年，費德勒年收入為9000萬元，在收入最高運動員榜單中排名第七，但仍是收入最高的網球選手，而且連續17年，他都緊踞這個地位。