小威、費德勒兩大傳奇先後退休 網壇永遠改變

小威廉絲與費德勒相繼退休。圖為兩人2019在邁阿密合照。（路透）

在國際網壇叱吒風雲的美國女網名將小威廉 絲(Serena Williams)、瑞士網球傳奇費德勒(Roger Federer)相繼退休 ，不僅讓網球界失去兩名經典級的競爭對手，讓網壇永遠改變，他們的退休生涯也另會不同凡響。

全國公共電台(NPR)報導，2019年元旦，兩人罕見地在澳洲 舉行的網賽中以男女混合雙打首度對戰，費德勒和瑞士搭檔擊敗小威與法國拍檔；這場讓球迷大飽眼福的高手過招，上場的兩位超級巨星都是稱霸女網、男網的超級名將。

比賽結束後，兩人在球場上互不相讓的較勁勢態也跟著消失，接受媒體賽後聯訪時，彼此給對方高度讚美，談笑風生分享著與世界頂尖高手對決是如何滋味。

小威廉絲當時受訪時說：「對我來說，這次比賽真的太酷了。」她說，真的很想在場上拍照， 還想帶孩子來參觀，「我實在太興奮了。」費德勒也說，比賽時感覺頗為緊張，因為察覺到換到自己發球時，比數已經三平了，「我心裡想著非贏不可，但對手可是小威廉絲呢！」

報導說，小威廉絲與費德勒相繼宣布退休，將讓國際網壇留下空缺；「運動畫刊」雜誌(Sports Illustrated)資深記者兼網球頻道(Tennis Channel)球評魏瑟姆(Jon Wertheim)表示，從年齡看來，兩人退休雖是遲早的事，但還是令人震驚。

魏瑟姆比喻說：「這就好像在短短幾周之內，希爾斯摩天大樓(Sears Tower)與紐約帝國大廈(Empire State Building)先後宣布將要拆除似的。」

小威廉絲與費德勒各自擁有23次、20次大滿貫(Grand Slam)頭銜，可是最近幾年，兩人在主要比賽裡都不曾奪冠。

魏瑟姆分析，不管是國際男網或女網，已經持續從費德勒與小威廉絲的身邊往前邁進，「只不過他們的退休，將讓一般民眾想到網球時，會有空缺的感覺」。