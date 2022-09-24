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費德勒退休／網壇三巨頭時代落幕 新世代7人接班

編譯洪毅／綜合23日電
網壇四巨頭的時代將逐漸走入歷史，左起為約克維奇、費德勒、納達爾、墨瑞。（取材自推特）
網壇四巨頭的時代將逐漸走入歷史，左起為約克維奇、費德勒、納達爾、墨瑞。（取材自推特）

紳士派的男網球星費德勒宣布在本屆拉沃杯(Laver Cup)結束後退休，代表曾經雄霸網壇整整一代人的「三巨頭」(Big 3)時代終結，後起之秀終於有機會在未來闖出一片天。

華爾街日報(WSJ)報導，網壇三巨頭是費德勒與約克維奇(Novak Djokovic)、納達爾(Rafael Nadal)過去20年來支配網壇的紀錄是前所未見的，例如費德勒透過Instagram宣布退休，而在Instagram成立的時候，費德勒已經拿下16座四大滿貫賽事的獎杯。

「Big 4」另外兩名成員約克維奇(右二)、墨瑞(左二)日前與費納在倫敦自拍，在...
「Big 4」另外兩名成員約克維奇(右二)、墨瑞(左二)日前與費納在倫敦自拍，在費德勒退休之役 大團圓，全數參加歐洲隊。 (取材自Instagram)

自2003年費德勒奪下溫布頓網球公開賽冠軍以來，四大滿貫賽事，即溫網、澳網、法網、美網的賽事冠軍，有63座冠軍獎杯為這三人所拿下；如此的時間長河相當於整整一代人的時間，「明日之星」的討論在網壇幾乎不存在。

但是費德勒最後一次在大滿貫賽事冠軍，是2018年的澳網，當年已經37歲；今年的四大滿貫賽事上，納達爾與約克維奇分別奪下兩座與一座冠軍，但是兩位人也已分別36歲及35歲。

如今的網壇稱明日之星為「NextGen」，最具潛力的三人，包括26歲的2021年美網冠軍梅德維夫(Daniil Medvedev)、24歲的西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)，以及25歲的2021年東京奧運金牌得主澤瑞夫(Alexander Zverev)。

更受矚目的後起之秀，還有今年的美網冠軍、目前ATP排名第一的阿爾卡拉斯(Carlos Alcaraz)，只有19歲的他成為有史以來最年輕的ATP第一名男網球員；費德勒曾說，沒機會與他交手讓他感到「失落」。

其他24歲以下的潛力新星，還包括阿里辛(Felix Auger-Aliassime)、路德(Casper Ruud)、辛納(Jannik Sinner)等。

對於這些明日之星，約克維奇去年受訪時則說：「毫無疑問，他們將統帥未來的球壇，但我不會坐視這件事，我會讓他們很辛苦地才能爬到這個位置。」

約克維奇 納達爾 澳網

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