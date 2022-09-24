再也看不到費納對決了 納達爾陪費德勒封拍 還一起哭

未能在退役之戰拿下勝局，費德勒（左）和雙打搭檔納達爾（右）都不禁流下英雄淚，這對好友兼勁敵，向一個偉大時代告別。 （取材自推特）

21世紀網球男單比賽迄今被譽為「三巨頭」或「四巨頭」的黃金時代，但公認開山鼻祖是瑞士網球「天王」費德勒(Roger Federer)，他與西班牙「蠻牛」納達爾 (Rafael Nadal)之間的多次決戰迄今令人津津樂道，兩人在23日拉沃杯(Laver Cup)合體聯手雙打，由亦敵亦友的納達爾陪費德勒封拍，兩人的交情也成為球迷心中永懷的網壇典範。

紐約時報 23日報導，本世紀以來，在男單各大賽事，由費德勒對決納達爾是家常便飯；費天王右手持拍，蠻牛左手持拍；費德勒一派瀟灑，蠻牛鬥勁十足，球風宛如禪學對抗頑強，在在牽動網球迷的心。

費德勒（左）退休之戰，與長期的好對手兼好朋友納達爾（右）聯手雙打，可惜落敗，費納之戰或費納聯手都將成為絕響。（歐新社）

未能在最終一戰獲勝，費納坐在場邊激動流淚，也許無關輸贏，而是接受一個時代的結束。

回到兩人對戰之初，比賽像是建制派對決前衛派，但隨著近20年下來，其界線變得模糊，尖銳程度亦然；得提醒受兩人吸引而關注網球的年輕球迷一件事：費天王年紀比蠻牛大五歲，正因年齡差，註定費德勒成為黃金時代第一位退役的巨星，他在8月歲數已上41，故而堅稱，拉沃杯是他在競技網球的謝幕之戰。

22日的球場記者會上，費天王表示，坐在這兒，感覺真好，自己是這批名將裡領頭出現的人，真是「對勁」；與他併肩而坐的有納達爾、英國名將墨瑞(Andy Murray)及塞爾維亞巨星約克維奇 (Novak Djokovic)，他們都當他的隊友，出席本周末在O2球場舉行的費德勒封拍賽事。

這四人合稱四巨頭，墨瑞偶爾充當黑馬，但隨著時間下來，早已蛻變為三巨頭；費德勒、納達爾及約克維奇都斬獲至少20座大滿貫賽事的金杯，年紀30多歲還是如此，決賽經常不是你死就是我活。

未能在退役之戰拿下勝局，費德勒（左）和雙打搭檔納達爾（右）都不禁流下英雄淚，這對好友兼勁敵，向一個偉大時代告別。 （歐新社）

這四人的網球生涯深深交纏，紐時認為，納達爾與約克維奇兩人年紀相差僅一歲，在男單巡迴賽事的對決，意義其實比納達爾出戰費德勒更重大，但黃金時代最初上演的是「費納大戰」，有些球迷覺得不服，認為該是「納費大戰」，但總之無法叫所有人都心悅誠服。

紐時認為，費德勒從未在美國公開賽對決到納達爾，令美國人遺憾；隨著費天王退休，兩人的對戰戰績將以納達爾24勝16敗做收，但面對無限好的夕陽，費德勒仍能抬頭挺胸，兩人最近七場對決，他勝了其中之六；拉沃杯之戰，兩人不再隔網對戰，再度肩併肩相互扶持，誠如納達爾所說，兩人都曉得生涯中彼此受益，也會珍惜到永遠。