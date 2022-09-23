普亭擬徵召30萬人上戰場 俄邊境排長龍 機票一票難求

自普亭宣布徵兵令後，俄國人民大量出境，除了機票一票難求外，陸路邊境也出現車潮。圖為芬蘭與俄國邊境等待入境的車陣。（路透）

俄羅斯 總統普亭宣布動員令，徵召30萬名預備役軍人投入烏克蘭戰事，消息一出引發反彈，國內多個城市有民眾上街抗議，更多的是出逃至國外。尤其是前往免簽證入境的亞美尼亞、格魯吉亞、黑山及土耳其的飛機票，到了一票難求的境地。

另方面，儘管大量俄羅斯人外逃，但美國及歐盟 並沒有改變對俄羅斯人實行的限制入境措施。歐盟委員會發言人說，雖然歐盟與反戰者站在一起，但要提供更快的簽證程序幫助俄羅斯人迅速離開，將是一個挑戰。

儘管莫斯科表示徵召對象的年齡是在35歲以下，且曾在軍隊服役及軍階較低者，但有不少人接到通知入伍，更有民眾在街頭遭查驗身分證後，隨即被要求前往接受入伍體檢。

在俄烏戰爭之初，土耳其已是俄羅斯人大量外逃的國家之一，現在更多人擔心徵兵令下實施新的旅行限制，因此外逃以防萬一。

一個協助俄羅斯反戰者在國外定居的組織創始人布拉科娃(Anastasia Burakova)說，在普亭宣布徵兵後，向該組織求助者激增，但俄羅斯男性要迅速外逃卻愈來愈困難，加上機票難求已引發很大的恐慌。

她又說，目前大多數希望逃離的，大都是公開反對俄烏戰爭的人士、抗議者及記者。

從邊境 及機場觀察所得，外逃主要是年輕人；由於無法購得機票，不少人選擇駕車越境到鄰國格魯吉亞及芬蘭，由於邊防守衛特別注意男性，必須徹底檢查，導致邊境排起了長龍。

許多人說，只要徵兵的威脅仍在，他們就不會返國，也想不到要賣命的理由，但他們的倉卒離開，意味著大部分人對未來沒有任何周詳計畫。

雖然歐盟內部有強烈聲音，主張對逃避兵役的俄羅斯人採取慷慨態度，但更多的人擔心如何核實這些人的身分及背景，以保護真正的尋求庇護者，而不是間諜或破壞分子。

歐盟委員會移民事務發言人希珀(Anitta Hipper)表示，歐盟恪守承諾，會逐一審查每件申請；但她說，由於有「安全問題」需要考慮，在評估庇護申請時，個別歐洲國家政府可以採取更具限制性的方法；於此同時，已經傳出芬蘭開始加強限制。

以色列也預期會有大量俄國猶太人湧入，移民部長沙達(Pnina Tamano-Shata)22日表示，該部門會盡所能幫助他們安全抵達以色列。

目前從莫斯科到特拉維夫的直飛航班幾乎全部爆滿，單程機票價已超過5000美元。