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俄不想停戰 中曾說「合作上不封頂」陷尷尬

編譯潘勛／綜合22日電
中國在俄烏戰爭中的立場，舉世矚目。圖為俄國外長拉夫羅夫（右）在聯合國大會場外與中國外長王毅（左）握手。（路透）
中國在俄烏戰爭中的立場，舉世矚目。圖為俄國外長拉夫羅夫（右）在聯合國大會場外與中國外長王毅（左）握手。（路透）

國際智庫22日表示，俄羅斯普亭決定加派數十萬人到烏克蘭增援戰事，也另恫嚇要動用核武，中國國家主席習近平雖不可能拋棄「老朋友」普亭，但中國必須在呼籲俄烏戰爭以對話、和平方式解決，又不能譴責莫斯科侵略，中國必須在兩方面找空間，面對以往說過中俄「合作上不封頂」保證，顯得十分尷尬。

路透報導，中國外長王毅22日在聯合國大會主會以外向俄國外長拉夫洛夫(Sergei Lavrov)表示，中國要恪守「客觀」及「公正」立場。

中國小心翼翼，不直接提供物資援助給俄國，以免引發西方對中國的制裁；普亭上周在烏茲別克舉行的上海合作組織年度峰會上承認，碰到這些侷限，習近平對烏克蘭情勢有所疑問、關切，但普亭讚美習的「平衡」立場。

北京智庫「中國與全球化」創辦人王輝耀表示，他認為中國不會改變立場，不支持俄烏戰爭、衝突，自始就很清楚。

專家表示，雖說中國可能希望戰爭短短就好，但普亭出招，想在烏克蘭挽回最近的敗北，不可能讓北京憂心，也不會改變兩國的實質關係；主宰因素依然是地緣政治，包括美、中競爭。

俄國想抵消遭歐盟禁運而損失的能源收入，而中國可收割價格更便宜、數量更大的石油、天然氣，兩國間的經濟合作可能更加成長。

倫敦大學亞非學院(SOAS)中國研究所主任曾銳生指出，對習近平來說，最重要的是普亭別戰敗，或把侵烏戰爭搞得一團糟，連帶損及中國，尤其在經濟領域；習的外交政策基本驅動力是中國優先。

雪梨大學中國國防及外交政策助理教授袁京東(Yuan Jingdong，音譯)表示，估計中國仍將走在微妙的路線上，既不公開譴責俄國，也不公開對烏克蘭表示同情，且盡其可能克制，不支持普亭採取的行動。

袁京東指出，普亭做出升溫俄烏戰爭宣布時，他的國家安全顧問人在中國，中方很可能給俄國一些保證，指雙邊關係很重要，但也清楚提到俄國實際能由中國得到的是什麼；當前北京的選擇，似乎是是置身如麻亂局之外，避開俄國侵烏而升高的危險。

普亭 俄國 烏克蘭

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