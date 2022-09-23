頭巾抗議示威潮擴大 延燒數十城 伊朗鎮壓10餘死 網路被管制

伊朗抗議的民眾舉著艾米尼的照片上街抗議，阿米尼因未戴好頭巾被捕死亡。（Getty Images）

伊朗 22歲女子瑪莎·艾米尼(Mahsa Amini)因未戴好頭巾而遭到宗教警察 逮捕，後於16日死亡而引發伊朗「遍地開花」式的抗議浪潮，死者很可能已達十幾人，規模為國內多年未見，而當局則一方面持續派出鎮暴部隊，一方面也管制網路。

伊朗頭巾事件引發大規模抗爭，官方派出鎮暴部隊，並管制網路。（歐新社）

這起自周末開始延燒的抗議事件，導因於艾米尼上周與家人從西北部庫德斯坦省(Kurdistan province)家鄉前往德黑蘭，在路途中遭到宗教警察逮捕，理由是頭巾的佩戴方式不符該國的宗教法。

伊朗警方聲稱，艾米尼在拘留的時候死於心臟疾病；但是與聯合國有往來記者尼路法·哈米迪(Niloufar Hamedi)透過律師稱，她曾在醫院拍下艾米尼照片，顯示她恐怕是遭到宗教警察施暴而死，然而，哈米迪因遭到當局拘留讓照片無法外傳。

伊朗自1979年革命以來施行宗教法，對婦女有極其不公、甚至壓迫性的規範；艾米尼之死便引爆許多伊朗女性積怨已久的怒火，讓抗議浪潮幾天內蔓延數十個城市，甚至在民風保守的馬什哈德(Mashhad)都有婦女公開脫下、燒毀她的頭巾。

伊朗的宗教法不單對女性不公，也對民眾的穿著、社交、飲食，甚至家中活動有廣泛的規矩；再加上伊朗近年來經濟下滑，生活水準下降，政府效能不佳，腐敗橫行等，都讓抗議浪潮一發不可收拾，許多抗議群眾直接將矛頭指向最高領袖哈米尼。

許多暴力及流血畫面在網路上傳開，例如大不里士(Tabriz)一名年輕男子中槍流血，倒臥街頭、生死不明；國際特赦組織(Amnesty International)指出，鎮暴警察使用填裝鳥彈的霰彈槍，或是棍棒伺候抗議民眾十分普遍。

伊朗國營電視台報導說，目前的死亡人數已達17人，其中兩人為鎮暴人員；但實際數字很可能更高，例如庫德斯坦省的人權組織表示，僅該省就有17人遭到鎮暴致死，該組織還列出死者的名字及照片。

由於抗議活動未止，德黑蘭當局除持續派出部隊鎮壓之外，也祭出網路管制，如Instagram等社群 平台遭到封鎖，其他網站的服務品質也大幅下降。