麥克風未關 尹錫悅罵美國議員白癡 南韓反對派議員批污辱國家門面

南韓總統尹錫悅21日與拜登總統在台上合影後，在台下「辱罵」美國會議員的話語被收錄，在網路上瘋傳。（截自Youtube）

彭博報導，南韓 總統尹錫悅(Yoon Suk Yeol)21日與拜登 總統短暫對話，討論美國電動車 補助等議題後，下台後被辱罵美國國會議員，卻因麥克風未關，話語被收錄，這段畫面在網路上瘋傳；這番隨興評論遭到南韓反對派議員訕笑，並認為總統污辱國家門面。

尹錫悅當時向拜登說，盼能改變美國電動車補助額度，以免影響到南韓汽車品牌現代(Hyundai)和起亞(Kia)。

南韓電視播出畫面顯示，尹錫悅在紐約告訴其外交部長朴振(Park Jin)：「如果國會那些白癡拒發補助，拜登會很丟臉。」兩人與拜登在全球基金會(Global Fund)一場活動上與拜登短暫交談後，被麥克風收音到這段發言。

韓聯社報導，該段影片在網路遭瘋傳；尹錫悅在嘈雜聲中離開會場時，似乎用在說如果美國國會未批准某事，拜登會很難堪。

韓聯社指出，外界猜測，尹錫悅是指拜登承諾將再提供60億元，給全球基金會對抗愛滋、肺結核和瘧疾。

南韓總統發言人金恩慧(Kim Eun-hye)表示，尹錫悅並未提到拜登，並稱「扭曲總統外交行動，並扯謊損害兩國盟友關係，這將自我損害國家利益。」

韓聯社報導，南韓總統府一名高級官員先前表示，他當時走在尹錫悅後方，未注意也不記得總統的談話。

白宮在聲明中指出，拜登和尹錫悅討論就北韓的安全威脅相互合作，另還廣泛討論重要議題，包括供應鏈彈性、關鍵技術、經濟和能源安全、全球健康與氣候變遷。

尹錫悅在南韓備受壓力，他得想出補救條款來因應拜登8月簽署的「降通膨法案」(Inflation Reduction Act)；根據該法案，購買北美製造的電動車，可減稅多達7500元。這將對南韓汽車品牌現代和起亞相當不利，因為這兩家汽車製造業者在美國尚未營運電動車廠。

尹錫悅先前也面臨一波批評，因眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)8月出訪南韓時，身在首都的尹錫悅以度假為由而未親自接見；南韓國會議員認為，尹錫悅錯失可代表南韓遊說降通膨法案的良機。