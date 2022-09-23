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CNN女記者拒戴頭巾 採訪伊朗總統被取消

編譯徐薏茹／綜合22日電
伊朗頭巾事件引發大規模抗爭，官方派出鎮暴部隊，並管制網路。（歐新社）
伊朗頭巾事件引發大規模抗爭，官方派出鎮暴部隊，並管制網路。（歐新社）

有線電視新聞網(CNN)知名主播艾曼普(Christiane Amanpour)22日表示，原定21日晚間採訪伊朗總統萊希(Ebrahim Raisi)，因萊希方面要求她佩戴頭巾，遭她拒絕，故而泡湯。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，艾曼普在推特發文詳述經過，她形容萊希幕僚的要求是「前所未有且意料之外的情況」。

伊朗22歲女子瑪莎‧艾米尼(Mahsa Amini) 因未依規定配戴頭巾，13日被宗教警察逮捕，在拘留期間疑似遭警方暴力對待，昏迷後送醫不治死亡，引發伊朗各地示威浪潮；艾曼普原先打算詢問伊朗境內的示威相關情況；萊希正在紐約參與聯合國大會。

伊朗當局聲稱艾米尼被拘留期間是因為生病而昏迷死亡，否認不當對待艾米尼，並表示正在調查死因。

艾米尼家屬則反駁官方指稱她健康有問題的說法。

艾曼普表示，CNN團隊為採訪準備已久，當天並花了八小時安裝翻譯設備、燈光與攝影機，「我們都準備好了，但卻沒見到萊希總統的蹤影。」

採訪預定時間過了40分鐘，萊希的幕僚前來表示，萊希「建議」艾曼普穿戴頭巾，以示認可伊斯蘭宗教月。

「我禮貌地拒絕。」艾曼普在貼文指出：「我們在紐約，這裡沒有頭巾相關的法律或傳統。我指出，以前在伊朗境外地區訪問歷任伊朗總統，他們不曾提出這樣的要求。」

「該幕僚明確表示，如果我不穿戴頭巾就不會有訪問，他說這是『尊重問題』，並提到『伊朗現況』，暗指席捲全伊朗的示威活動。」

艾曼普對該名助手表示無法配合，採訪以取消告終。她的貼文寫著：「隨著伊朗的示威活動持續、人民被殺害，這場訪問原本是與萊希總統對話的重要時機。」

伊朗 警察 攝影

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