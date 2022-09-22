新聞眼／中共人事工程 3背景3鑰匙 終極政治妥協方案

圖為北京中國共產黨歷史展覽館內的習近平畫像。(Getty Images)

中共 每一屆的七中全會，會議公報的最後一句話，都是「為召開黨的XX次全國代表大會作了充分準備」。將於10月9日召開的中共19屆七中全會，會後公報也一定有這句話。那「充分準備」自然包括人事準備，包括拍定中共20大 上中共最高領導層人事安排。

中共五年一度的全國代表大會，人事換屆都是重中之重。目前中共20大日程已定，核心議程包括人事安排的準備，都將在中共19屆七中全會上最後拍定。

今次中共20大最高層人事安排，在長時間紛紛攘攘之後，以習近平連任為焦點，形成一個多數連任、個別補進的方案，這是當然是一個終極政治妥協的方案。雖說政治的藝術就是妥協，但今次中共20大人事方案的妥協色彩，還另有來因，那是三個與過往不同的背景；而解讀最終方案，有三把打開人事門鎖謎題的鑰匙。

國際環境嚴峻 經濟疫情 雙緊逼

中共五年一度的黨代會，次次都要求「創造良好的氛圍」，這氛圍自然是有內有外。以外而言，中共黨代會次次都希望有個和緩的國際環境，今次中共20大前的國際環境，直到目前仍是相當的嚴峻，特別是與西方主要國家關係出現的緊張，給中共20大帶來直接的壓力。中共20大的人事安排，成了國際焦點議題，但卻不是傳統意義上的眾所關注。

這種國際背景，在改革開放年代以來前所未見，另外兩個背景也算十分罕有，一是經濟環境，不只是增長的放緩和下行，還有前所未有的危機重重，包括債務危機、資產泡沫破滅危機，失業人口大增的危機等等，是以現在不是政治大事前的經濟維穩，而是全力以赴的「穩大盤」，那大盤可不只是經濟。

另外一個特別的背景，就是出人意外的疫情。近日因「動態清零」而來的疫情防控緊張，地方封城加劇，已不只令經濟癱瘓，還令民眾與當局的關係繃緊，社會不穩日加嚴重。近日中共已通令地方，「要充分認識做好當前疫情防控和維護社會穩定等工作的特殊重要性」，特別要求做好大學的疫情防控防止大學生出事，地方正一級級接連召開「疫情防控和安全穩定工作會議」。能否穩住不說，壓力一時難解。

避恢復主席制 年齡席位照現例

三把鑰匙，其實就是之前圍繞人事議題熱話的三種人事安排可能。主要包括「主席制」、「七上八下」、「留七棄九」。

先說「主席制」。其實中共19大前夕就有中共領導人要恢復中共黨主席制之議，到今次還有人老話重提。所謂主席制簡單來說是恢復毛澤東年代舊制，令黨的主席超然於其他領導層成員。中共改革開放後打破個人專權，以總書記為班長的常委制來實施集體領導。恢復「主席制」，就得要有更大的政治勇氣和準備接受相應的政治後果。在有別的方法連任下，能不用則不用，是解妥協方案鑰匙之一。

再看「七上八下」，簡單說就是年齡畫線，67歲的接著上崗，68歲的下崗。這一安排是當年有人以李瑞環年齡來畫的線，後來居然被說成是不成文規則。可能是用著方便，傷害性不大，今次定中共政治局七常委，總書記已有「兩個確立」放在線外，其他人照此辦理，是解妥協方案鑰匙之二。

最後看「留七棄九」，其實就是保留政治局七常委之席，放棄恢復政治局九常委之議。直到目前，仍有特定人士馬仔在海外放風，說會恢復中共中央政治局九常委的安排，其用意不外在七常委席位緊張之下，擴編就有特定人士可擠進最高領導層的機會。但據說有人點明，取消九常委制實施七常委制，是習近平當年針對「九龍治水」而來，沒有理由自己打倒自己。這是保留現制，成就妥協方案鑰匙之三。